EÜ'de “Genç Çiftçi Akademisi Programı”

Dr. Necdet Budak, “Bilinçli tarım ve hayvancılık yapmak ülkemizin milli servetinin gelişmesi açısından çok önemli” dedi.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törene, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum, Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, öğretim elemanları ve genç çiftçi adayları katıldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ziraat Bankası, Türkiye ile özdeşleşmiş durumda. Ziraat demek bereket demek. Ziraat Bankası'nı bu proje için tebrik ediyorum. Bu topraklar çiftçimizin tapulu malı ama ülkemizin de milli serveti. Bilinçli tarım, bilinçli hayvancılık yapmak ülkemizin milli servetinin gelişmesi açısından çok önemli. Tarım Bakanlığının da bu konuda danışmanlık hizmeti mevcut. Ülkemizin toprakları çok zengin ve kazandıklarımızı daha da artırma olanağımız var. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Türkiye'deki Ziraat Fakülteleri arasında göz bebeği konumunda. Çok güçlü bir akademik kadromuz var. Ege Üniversitesi ve Ziraat Bankası işbirliği ile bu tür projelerin sayısının artacağını umuyorum. Projenin üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

"Tarımda üreten nüfus giderek azalmakta"

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum ise, “Günümüzde ziraat giderek daha da önemli hale gelecek. Tarımda üreten nüfus giderek azalmakta. Türkiye'de bu sorun çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Herkes mega kentlere doluşmuş durumda. Kırsal kentlerdeki üreticilerin sayısı her geçen gün azalıyor. Tarımda çalışan nüfus iyice yaşlanmış. Dolayısıyla Ziraat Bankası ve fakültemizin ortaklaşa düzenlediği Genç Çiftçi Akademisi projesini gönülden destekliyorum. Gençlerin bu işe motive edilmesi ve üreten gençlere ivme kazandırılması için bu projeyi önemsiyoruz, gönülden destekliyoruz” dedi.

“Projeyi sürekli hale getirmek istiyoruz”

Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, Ziraat Bankası'nın da sloganı “Bir bankadan daha fazlası” olduğunu ve bu vizyonla “Genç Çiftçi Akademisi”ni hayata geçirdiklerini vurguladı. Pişmaf, şöyle konuştu: “Ege Üniversitesi Rektörü ve Ziraat Fakültesi Dekanına bu projeye katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Genç Çiftçi Akademisi projesini Ege Üniversitesinde sürekli düzenlemek istiyoruz. Ziraat Bankası 156 yıldır tarıma kredi veren bir banka. Günümüzde artık sadece kredi vererek tarıma destek vermek demode. Ziraat Bankası olarak sadece maddi değil, başka fikirler de üretmeyi düşündük. Ülkemizin nüfus ortalaması 31 yaş olmasına rağmen tarımda çalışan yaş ortalaması 52. Gençlerin tarıma ilgisi çok ama tarımla ilgili tüm detaylı bilgileri verecek bir program da yok. Sadece hibe verip gençleri kırsala gönderdiğinizde neyi nasıl yapacağını öğretmediğiniz için verdiğiniz hibelerin de kredilerin de bir anlamı olmuyor. Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde olduğu gibi bir program oluşturmayı hedefledik. Akademik bilgilerin üniversite tarafından verildiği, banka tarafından da finansman bilgisinin öğretildiği bir program geliştirdik."

Konuşmaların ardından “Genç Çiftçi Akademisi Programı” ön protokolü imzalandı. Akademi; 3 haftası teorik, 1 haftası uygulamalı olmak üzere toplam 4 hafta sürecek.