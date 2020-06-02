EÜ'de kontrollü normalleşme başladı

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, 1 Haziran'dan itibaren tekrar poliklinik hizmeti vermeye başladı. Ege Üniversitesinin diğer akademik ve idari birimlerinde olduğu gibi EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde de normalleşme sürecine geçildi. Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasına istinaden başlatılan normalleşme adımları, Cumhurbaşkanlığı tarafından peyderpey uygulamaya koyuluyor.

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde, polikliniklerde elektronik randevu sitemi ile hasta kabul edilecek. Randevusuz hasta kabul edilmeyecek. Salgın süreci başında Covid-19 kliniği haline getirilen Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Enfeksiyon Hastalıkları servisleri normal çalışma düzenine geçecek. Yaz döneminde Covid-19 tanılı hastalar izole servis odalarında ve izole yoğun bakım odalarında tedavi edilecek. Hastanede tüm yatan ve poliklinik hastalarının maske takması, sosyal mesafe kurallarına uyması zorunlu olacak. Hastanede tüm çalışanların da maske takması ve sosyal mesafe kurallarına uyması titizlikle uygulanacak. Hastanede ziyaretçi yasağı uygulanmaya devam edecek. Tüm binalara hasta ve yakınları ateş ölçümü sonrası alınacak. Poliklinik bekleme alanlarında uzun süreli beklemenin önlenmesi ve sosyal mesafeye uyumun sağlanması için sürekli denetim yapılacak. Diğer yandan Teletıp Poliklinik Sistemi de çalışmada devam edecek.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemizde, 23 Mart'tan itibaren uzaktan-dönüşümlü çalışma sistemine geçilmişti. Hastanemiz, bu dönemde ülkemizde bir ilki gerçekleştirip teletıp uygulaması ile pandemi döneminde hastalara telefon yoluyla ulaşarak mağdur olmamalarını sağladı. Şimdi de Cumhurbaşkanlığımızın kararları doğrultusunda yeniden poliklinik hizmeti vermeye başlıyoruz. Ege Üniversitesi ailesi olarak eskisinden daha çok çalışarak, daha çok üreterek, ülkemize faydalı olacağız. Tabii ki, tüm akademik ve idari çalışanlarımıza büyük sorumluluk düşüyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam riayet ederek tedbiri elden bırakmadan çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Araştırma üniversitesi olma hedefimize ulaşmak adına aynı kararlılıkla gayret göstereceğiz” dedi.