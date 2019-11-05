EÜ'de robotik cerrahide bir ilk

Ege Bölgesi'nde kalın bağırsağın son kısmında (rektum) yer alan tümör ilk kez robotik cerrahi ile tedavi edildi. Robotik yolla özellikle prostat, böbrek üstü bezi ve tiroid ameliyatları sıklıkla gerçekleştiren EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde, bu kez kalın bağırsağın son kısmında tümörü olan Y.E. (46), Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tayfun Yoldaş ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

Cerrahi ekibini ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, ülkemizin robotik cerrahiye sahip önemli merkezleri arasındadır. Hatta şunu büyük bir gururla ifade edebilirim ki üniversitemizin robotik cerrahi deneyimi ülke sınırlarını aşmıştır. Birçok cerrahımız robotik cerrahi alanında Avrupa ülkelerinin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden davetler alarak hem robotik cerrahi deneyimini aktarmakta, hem de ameliyatlar gerçekleştirmektedirler. Üniversitemiz cerrahları bir ilki daha başararak önemli bir operasyona imza attılar. Ekibimizi kutluyorum” dedi.

Rektum tümörlerinin cerrahinin oldukça zor ve riskli bir alanı olduğunu aktaran Doç. Dr. Yoldaş, "Hastanemizde bu ameliyatlar çeşitli yöntemler kullanılarak ve sıklıkla gerçekleştiriliyor. Özellikle kalın bağırsak kanser ameliyatları konusunda kliniğimizin çok ciddi bir tecrübesi var. Bu tecrübemizi günümüzde yaygınlaşan robotik cerrahiye doğru kaydırıyoruz ve ileri düzey teknolojinin avantajlarından faydalanıyoruz. Bu alandaki birikimimizle üniversitemiz adına bir ilki gerçekleştirdiğimiz için mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Dünyada ve Türkiye'de son dönemde robotik cerrahinin giderek yaygınlaştığını belirten Yoldaş, "Yaygınlaşan robotik kalın bağırsak ve rektum ameliyatlarının hastalarımız açısından bazı avantajları bulunuyor. Bu operasyonlarda robotun 8 mm kalınlığındaki kolları minyatür hareketlerle cerrahın komutlarını yerine getiriyor. Robot yardımlı yapılan ameliyatlardan sonra hastalar daha az ağrı çekiyor ve daha hızlı iyileşme şansı buluyor" ifadelerini kullandı.