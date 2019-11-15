EÜ'de "Sağlıklı Yaşamın Geleceği Şurası" onlarca ismi buluşturacak

Ege Üniversitesi (EÜ)'nin sağlık alanında dünyanın en iyileri arasında yer alması için Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde, kurum içinden 600 akademisyen ile Türkiye'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından çok sayıda temsilcinin katılımı ile Ege Üniversitesi Sağlıklı Yaşamın Geleceği Şurasının yapılacağı bildirildi.

Ege Üniversitesi (EÜ), önemli bir şuraya ev sahipliği yapacak. Çok sayıda fakülte, firmalar, üniversite dışından sağlık ile çalışma yapan akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve paydaşların katılacağı "Ege Üniversitesi Sağlıklı Yaşamın Geleceği Şurası", 22 Kasım 2019 Cuma günü 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Ege Üniversitesi 50. Yıl Spor Salonunda gerçekleşecek.

600 akademisyenin katılacağı şurada, Ege Üniversitesi (EÜ)'nin sağlık alanında dünyanın en iyileri arasında yer alması için yapılması gerekenler masaya yatırılacak.

Şura ile ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Daha önce üniversitemizin geleceğini şekillendirdiğimiz Ege Üniversitesi Gelecek Şurasını yaklaşık bin öğretim elamanımızla yaptık. Şimdi de Ege Üniversitesi Sağlıklı Yaşamın Geleceği Şurasını düzenliyoruz. Şura'da bir tam gün boyunca sağlıkla ilgilenen öğretim elemanlarımızı ve önemli dış paydaşlarımızın temsilcilerini bir araya getireceğiz. Bu etkinlikte, üniversitemizin sağlık alanındaki değişim gündemine odaklanmayı ve Ege Üniversitesini sağlığın geliştirilmesi konusunda bir cazibe merkezi haline getirmek için ortak anlayış geliştirmeyi hedefliyoruz. Şura'da ayrıca sağlık alanında stratejik bir çerçevenin geliştirilmesine katkı sunmayı, bunu desteklemeye yönelik kantitatif ve kalitatif bilgileri derlemeyi arzu ediyoruz" dedi.

Şura'nın interaktif bir katılım yöntemi ile gerçekleştirileceğini ifade eden Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bu etkinlikte 60 yuvarlak masada 600 katılımcı eş zamanlı işleyecek çalışma grupları halinde şura gündemindeki konuları hep birlikte değerlendirip fikirlerini dile getirecekler. Bu masalarda gerçekleşecek fikir paylaşımları ve tercih cihazları aracılığıyla elde edilen toplu sonuçların, sağlık alanında bizlere değerli katkılar sunacağı verimli bir gün geçirmeyi hedefliyoruz. Masalardaki paylaşımlar, masa görevlileri aracılığıyla hiçbir detayını kaçırmadan not edilecek ve tercih cihazlarıyla elde edilen niceliksel verilerle birlikte raporlanarak üniversitemizin sağlıklı yaşam konusundaki adımlarına ışık tutacak. Tüm katılımcıların yenilikçi katkılarıyla üniversitemizin sağlık konusunda en iyiye ulaşma azmini pekiştireceğine inandığım ‘Ege Üniversitesi Sağlıklı Yaşamın Geleceği Şurasında üniversitemiz için önemli çıktıların olacağına inanıyorum" dedi.