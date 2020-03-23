EÜ'de “Teletıp Poliklinik Sistemi” dönemi

Ege Üniversitesi Hastanesi de bu kapsamda polikliniklere başvuran vatandaşların hastane ortamına gelmeden tedavilerinin başlatılabilmesi için ‘Teletıp Poliklinik Sistemi'ni uygulamaya başlattı.

Hastane başhekimliği, poliklinik hizmetlerinin aksamaması yanında hastaneye gelenlerin daha da azalmasını sağlamak amacıyla poliklinik randevusu olan hastalara, doktorlar telefonla ulaşarak, bulgular doğrultusunda ön değerlendirme yapacak, ardından da gerekli görürse e-reçete sistemi üzerinden ilaç yazacak. Doktorlar telefonla görüşmenin yeterli olmadığını değerlendirdiği, görülmesinin zorunluğu olduğu durumlarda ise aynı gün hastasını hastaneye çağıracak.

“Stok sıkıntımız yok”

Ege Üniversitesinde sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması için Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde gerekli tedbirler alındı. Ege Üniversitesi Hastanesinde sağlık çalışanlarının üstün gayretleriyle koronavirüse karşı büyük bir mücadele verildiğini vurgulayan Rektör Budak, “Tıp fakültesi dekanlığımız, başhekimliğimiz ve anabilim dallarımızla tam bir uyum içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizdeki en donanımlı sağlık kuruluşlarından olan Ege Üniversitesi Hastanesi gerek insan kaynağı gerekse malzeme stokları açısından korona virüs mücadelesinde aktif rol oynamaktadır. İzmir Valiliği ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon içinde yürüttüğümüz sağlık hizmetlerinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının her konudaki destekleri de bize güç veriyor. Yakın zamanda 'Sağlık Market Uygulaması'na geçilmiş olmasının da katkısıyla şu anda stok sıkıntımız bulunmamaktadır” dedi.

225 ilave sağlık çalışanı

Sağlık Bakanlığının personel takviyesi de yaptığını vurgulayan Rektör Budak, “Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 194 hemşire, 31 sağlık teknikeri ilave alım izni verilmiştir. Sağlık çalışanlarımızın özverili, üniversite ve hastane yönetimimizin uyumlu çalışmaları ile salgını en az hasarla atlatacağımıza duyduğum inanç tamdır” diye konuştu. Hayırseverlerin destek girişimlerini de hatırlatan Rektör Budak, “Üniversitemize her zaman destek olan hayırseverlerimiz, korona virüs salgını ile mücadelemizde bizim talebimiz ve bilgimiz olmadan destek girişimlerinde bulunmaktadırlar. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.