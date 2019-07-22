EÜ'den Uçak Komponentleri Bakımı kursu

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Kursiyerler, THY Teknik A.Ş. komponent atölyelerinde istihdam edilecekler. Havacılık sektörüne güç katacak olan kursiyerlerimize iş yaşamlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ege Üniversitesi (EÜ) Havacılık Meslek Yüksekokulu ve Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. iş birliğinde Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) desteğiyle “Uçak Komponentleri Bakımı” konulu mesleki eğitiminin ilk aşaması başarıyla tamamlandı. EÜ Havacılık Meslek Yüksekokulunda teorik eğitimlerini ve pratik uygulama aşamalarını başarıyla tamamlayan 50 kursiyer için tören düzenlendi.

Törende konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 50 kursiyerin eğitimleri başarıyla tamamlandığını belirtti. Budak, "Kursiyerler, THY Teknik A.Ş. komponent atölyelerinde istihdam edilecekler. Havacılık sektörüne güç katacak olan kursiyerlerimize iş yaşamlarında başarılar diliyorum" dedi.

Budak, "Üniversitemiz Havacılık Meslek Yüksekokulu, havacılık sektörüne yön verecek bilimsel çalışmalar ve faaliyetler yürütüyor. Ülkemizde havacılık sektörünün gelişmesine katkı sağlayarak, havacılık sektörünün ihtiyacı olan nitelikli teknik elemanları yetiştiriyor. Türkiye'de havacılık eğitimi alanında lider kurumlar arasında yer alan yüksekokulumuz geçtiğimiz ay, devlet üniversiteleri arasında bir ilki başararak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün A kategorilerinin tamamında Tanınan Okul Sertifikasını almaya hak kazandı. Yürüttüğü çalışmalarla havacılık sektöründe, eğitim alanında lider kurumlar arasına yerleşen Havacılık Meslek Yüksekokulumuz bir yandan da sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda kurslar açarak, yeni elemanları sektöre kazandırıyor. Yüksekokulumuz ve Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. iş birliğinde Türkiye İş Kurumunun desteğiyle gerçekleştirilen Uçak Komponentleri Bakımı konulu mesleki eğitiminin ilk aşamasını 50 kursiyerimiz başarıyla tamamladı. Kendilerini tebrik ediyor iş yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.

Eğitimlerin sonunda THY Teknik A.Ş. Komponent Atölyelerinde istihdam edilecek kursiyerler, beş aylık yoğun bir eğitimin ardından gerçekleştirilen törenle çalışacakları atölyelerde iş başı eğitimi yapmak üzere İstanbul'a uğurlandı.