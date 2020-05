EÜ'den uluslararası sıralama başarısı

Ege Üniversitesi (EÜ), dünyanın saygın sıralama kuruluşlarından Times Higher Education (THE) “University Impact Rankings 2020-Üniversite Etki Sıralaması-2020" adlı uluslararası derecelendirmede “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam” kategorisinde dünyadaki sıralamaya alınan 620 üniversite içinde ilk 101-200 aralığında yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education, Etki Sıralaması (Impact Ranking) 2020 sonuçlarını açıkladı. Türkiye'den 37 üniversite, sıralamada yer aldı. Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alan sıralamada, üniversitelerin çevreye, sosyal gelişmeye ve topluma yönelik etkileri ölçüldü. “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam” kategorisi dünya ortalama puanı 57,4 iken Ege Üniversitesi 73 puan aldı. Türkiye'deki üniversiteler arasında ise 32 üniversite içinde 3'üncü sırada, devlet üniversitesi arasında ise 2'nci sırada yer aldı. Ayrıca Ege Üniversitesi “Amaçlar için Ortaklıklar” kategorisinde dünyada 301-400, “Nitelikli Eğitim” kategorisinde dünyada 401-600, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” kategorisinde dünyada 301- 400 aralıklarında yer aldı.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Eğitim, araştırma, bilim üretme misyonlarının yanı sıra üniversitelerin topluma ve insanlığa hizmet misyonun olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, Ege Üniversitesinin sıralamadaki başarısını değerlendirdi. Rektör Budak, “New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde 25-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 193 ülkenin imzası ile kabul edilmiştir. Bu yeni gündem insanlar, gezegen ve refah için bir eylem planıdır, aynı zamanda daha geniş özgürlük anlayışı içerisinde dünya barışını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Her boyutuyla yoksulluğun ortadan kaldırılması sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Tüm ülkeler ve paydaşlar işbirliği içinde hareket ederek bu planı uygulamaya koyacaktır. Yayınlanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 169 alt başlığı yeni Küresel Gündemin amaç ve boyutlarını göstermektedir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız sürdürülebilir kalkınma amaçlarını benimsemiş ve Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2. Ulusal Gözden Geçirme Raporunu ‘Ortak Hedefler için Sağlam Temeller' adı ile 2019 yılında yayımlamıştır. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarından biri, ‘Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam'dır. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlaması, milyonlarca insanın sağlığının iyileştirilmesi konusunda büyük ilerleme kaydedilmesidir. Ege Üniversitesi olarak insanlarımızın sağlıklı yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak için milyonlarca insanın sağlığının iyileştirilmesi konusunda araştırma faaliyetlerimize ve toplumumuza hizmet vermeye gayret ile devam etmekteyiz. Bu sürdürülebilir kalkınma amacında kendimizi daha da geliştirerek ulusal ve uluslararası sıralamada devletimizden ve milletimizden aldığımız güç ve destek ile daha üst sıralarda yer alacağımıza inancımız sonsuzdur” dedi.

“Hiçbir başarı tesadüf eseri değildir”

Ege Üniversitesinin sıralamadaki diğer kategorilerdeki başarını da değerlendiren Rektör Budak, “Sürdürülebilir kalkınma amaçlarından bir diğeri, ‘Amaçlar için Ortaklıklar' olup, sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel ortaklığı yeniden canlandırmaktır. Üniversitemiz amaçlar için ortaklıklar amacında dünyadaki sıralamaya alınan 806 üniversite içinde ilk 301-400 aralığında yer alarak büyük bir başarı elde etmiştir. Türkiye'deki üniversiteler arasında bu amaçta 39 üniversite içinde 6'ncı sırada, devlet üniversitesi olarak 5'inci sırada yer almıştır. Üniversitemiz, ‘Nitelikli Eğitim' amacında dünyadaki sıralamaya alınan 676 üniversite içinde ilk 401-600 aralığında yer almıştır. Türkiye'deki üniversiteler arasında bu amaçta 39 üniversite içinde 6'ncı sırada, devlet üniversitesi olarak 5'inci sırada yer almıştır. Ege Üniversitesi ‘Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı' amacında dünyadaki sıralamaya alınan 494 üniversite içinde ilk 301- 400 aralığında yer almıştır. Türkiye'deki üniversiteler arasında bu amaçta 33 üniversite içinde 12'nci sırada, devlet üniversitesi olarak 6. sırada yer almıştır. Bu başarılar tesadüf eseri değildir. Göreve başladığımızda belirlediğimiz yol haritası, stratejik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda ulusal düzeyde, geniş bir katılımla Gelecek Şurası ve Sağlık Şurasını düzenledik. Şuralardan çıkan sonuç doğrultusunda tematik alanlarımızı belirledik. Pek çok birimimizi yeniden dizayn ettik. Çağın ve toplumun ihtiyaçlarına göre yeni akademik birimler kurduk. Akademisyenleri araştırma ve proje yapma konusunda isteklendirerek her türlü desteği verdik. Bilim insanlarımızı çiftçilerimizle buluşturduk. Şimdi de başarılar ardı ardına gelmeye başladı. Üniversitemiz ve ülkemiz için çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. Bu başarıda tüm mensuplarımızın emeği bulunuyor. Hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.