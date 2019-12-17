EÜ'den Yıllık Değerlendirme ve Master Plan Tanıtım Toplantısı

Değerlendirme toplantısında konuşan Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizin en büyük hedefi; araştırma üniversitesi olmaktır. Bu amaç doğrultusunda, üniversitemizdeki eğitim ve araştırma kalitesini daha üst seviyelere çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin 2023 hedefleri ve Ege Üniversitesi 2055 vizyonu doğrultusunda 'Ege Üniversitesi Yerleşkesi Master Planı' hazırlandı. Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oktan Nalbantoğlu, Ege Üniversitesi Master Planının tanıtımını yaptı. Ege Üniversitesinin gelişim ve dönüşüm hedefleri ile misyon ve vizyonu doğrultusunda, gelecekteki ihtiyaçlara cevap vermesi amacıyla hazırlanan planın, kurum içi ve kurum dışı paydaşlardan gelecek olan önerilerle son şeklini alacağı öğrenildi.

Öte yandan, Ege Üniversitesi (EÜ) Master Plan Tanıtım ve Yıllık Değerlendirme Toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin bir yıllının değerlendirmesini yaptı. Toplantıya EÜ üst yönetimi, senato üyeleri ile idari ve akademik personeller katıldı. Rektör Budak'ın 2019 yılını değerlendirdiği etkinlikte Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oktan Nalbantoğlu, Ege Üniversitesi (EÜ) Master Planını anlattı.

2019 yılını değerlendiren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversiteli olmak büyük bir ayrıcalıktır. Bu bilinçle üniversitemizin akademik idari çalışanları ve emekli öğretim üyeleriyle çeşitli toplantılarda bir araya gelip fikir alışverişinde bulunduk. Görüş ve öneriler sonucu ortaya çıkan yapılacaklar listesini, akademik ve idari birimlerimizle, komisyonlarımızla görüşerek hızla uygulamaya koyduk. Sürdürdüğümüz çalışmalar ile Ege Üniversitesi olarak hem ulusal hem de uluslararası alanda artan bir ivme yakaladık. Önemli başarılar elde ettik" dedi.

"Üniversitemizin en büyük hedefi; araştırma üniversitesi olmaktır"

Araştırma üniversitesi olma adına yapılan çalışmalardan da bahseden Rektör Budak, "Geçen yıl ilk olarak üniversitemizin geleceğini şekillendirdiğimiz Ege Üniversitesi Gelecek Şurasını yaklaşık bin öğretim elemanımızla gerçekleştirmiştik. Bu sene de farklı disiplinlerden 600'e yakın akademisyen, sağlık sektörü temsilcileri ve bürokratlar ile Ege Üniversitesi Sağlıklı Yaşamın Geleceği Şurasını gerçekleştirdik. Yine çok önemli bir etkinlik olan İlaç Ar-Ge Çalıştayını düzenledik. Üniversitemiz, 2019 yılında sadece sağlık alanında değil, ulusal ve uluslararası birçok alandaki sıralamalarda da önemli başarılar elde etti. Hepinizin bildiği gibi üniversitemizin en büyük hedefi; araştırma üniversitesi olmaktır. Bu amaç doğrultusunda, üniversitemizdeki eğitim ve araştırma kalitesini daha üst seviyelere çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Üniversitemizin araştırma alt yapısını erişilebilir ve görünür kılmak için AVESİS ve EGE-LABSİS'i özel sektörün kullanımına açtık. Böylece Merkezi Araştırma Laboratuvarlarımızdaki analizler iki yılda 13 kat arttı. Devletimizin tersine beyin göçü politikasını da üniversitemizde hayata geçirdik. TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında, iki önemli araştırmacı mühendislik ve sağlık alanlarındaki üst seviye araştırmalarını üniversitemizde yürütmeyi tercih etti. Doktora öğrencilerine özel önem veren Ege Üniversitesi, YÖK 100/2000 Doktora Burs Programında hem öncelikli alan hem de doktora öğrenci sayısında 3 yıldır birinciliğini korumaktadır" diye konuştu.

"Üniversite - sanayi iş birliğinde Ege Modeli"

Üniversite-sanayi iş birliği konusunda atılan adımları anlatan Prof. Dr. Budak, "Üniversite-sanayi iş birliği olgusuna yeni bir boyut kazandıran ve iş dünyasında heyecan oluşturan Ege Modelini hizmete sunduk. Bu model ile döner sermaye üzerinden AR-GE'ye ayırdığımız bütçemizi sanayicilerin ortak kullanımına açtık; ayrıca ülkemizin yerli ve milli üretim hedefleri doğrultusunda, İzmir ve bölge sanayinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sektör günleri düzenledik. Yüzde 100 doluluk oranı ile çalışan Ege-Teknopark'ta faaliyet gösteren firmaların yaptığı AR-GE ve inovasyon çalışmalarının da üniversite-sanayi iş birliğine, dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlamasına büyük önem veriyoruz. Ege Teknopark da bu sene önemli bir ödül alarak bizi gururlandırdı" dedi.

Eğitim-öğretim alanında yapılan yenilikleri anlatan Prof. Dr. Necdet Budak, "Bu eğitim-öğretim döneminde de Ege Üniversitesi olarak akademik alanda çeşitli başarılar elde ettik. Akredite eğitim programımızın artırılması için gerekli çalışmaları yürütürken, üniversitemizin kontenjanlarının yüzde 99,67'sini doldurduk. Ege Üniversitesi olarak öğretim teknolojilerine özel önem veriyoruz. Türkiye'de bir ilke imza atarak kurduğumuz öğretim teknolojileri koordinatörlüğü ile öğretim elemanlarımıza ‘Öğretimde Dijitalleşme' eğitimleri verdik. Üniversitemizde öğrenim sistemlerinin tek bir çatı altında toplayan Ege Ders programını hizmete sunduk. Uzaktan Eğitim Merkezimiz bünyesinde farklı programlar ve dersler açarak, altı binden fazla öğrencimizin eğitim almasını sağladık. Merkez kütüphane kullanım saatlerini hafta içi gece 11, hafta sonu gece 9'a kadar uzattık. Vize-final dönemlerinde ise kütüphanemizi 7/24 açık tutuyoruz. Üniversite olarak önceliğimiz öğrencilerimizdir. Bu nedenle, mezunlarla ilişkiler, Başarı ve Kariyer Planlama Ofisini kurduk. 8 bin olan mezun verisini 2 yılda 26 bine yükselttik. 8 bin mezunumuza mezun kartlarını teslim ettik; ayrıca 2019 yılında Ege Üniversitesi tarihinde ilk kez Üniversite olarak mezunlar günü düzenledik" diye konuştu.

"Üniversitemizi bir spor cazibe merkezi haline dönüştürdük"

Uluslararasılaşma alanında YÖK tarafından pilot üniversite seçildiklerini hatırlatan Prof. Dr. Budak, "4 farklı kıtadan gelerek üniversitemizi tercih eden binden fazla uluslararası öğrencimizin yanı sıra Erasmus Plus programında da en çok değişim gerçekleştiren üniversiteler arasındaki yerimizi korumaya devam ediyoruz. Güçlü akademik kadromuzdan kaliteli eğitim alma ayrıcalığı yaşayan öğrencilerimiz, meslek hayatlarına ülkemizdeki birçok öğrenciye göre bir adım önde başlıyor. Öğrencilerimize, Yabancı Diller Yüksekokulumuzda verilen eğitimler ve kütüphanemizdeki kaynaklar aracılığıyla farklı dillerde kendini geliştirme imkânı sunuyoruz. Spor konusunda da öğrencilerimize çeşitli imkânlar sunmak için sürekli çalışıyoruz. Öncelikle uzun yıllar bakımsızlık nedeniyle sağlıklı bir şekilde kullanılamayan spor alanlarımızı, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın maddi destekleriyle tamamen yeniledik. Üniversitemizi bir spor cazibe merkezi haline dönüştürdük. Öğrencilerimiz de bu hizmetlerin karşılığını kazandıkları ödül ve madalyaları ile vererek bizleri gururlandırıyorlar. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin bilimsel, kültürel ve sanatsal açıdan kendilerini geliştirmelerine ortam sunan gençlik merkezini açtık; ayrıca öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılamak için Gençlik ve Spor Bakanlığımız nezdinde sürdürdüğümüz girişimler sonucunda, merkez kampüsümüzün içerisinde yapımına başlanan toplam 8 bin kişilik yurt inşaatı tamamlanmak üzeredir. Bütün bu destekler için Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum" şeklinde aktardı.

EÜ'den 146 proje

Üst yönetim olarak araştırma, eğitim ve hizmetlere yönelik hayata geçirilen uygulamaların her zaman destekçisi olduklarını vurgulayan Rektör Budak, “Ülkemize daha fazla katkı sağlamak amacıyla akademik birimlerimizle ele ele vererek toplam 146 proje hazırladık. Bu projelerin 53 tanesini bakanlıklar ve yerel yönetimlerle paylaştık. Birçoğunu hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Yerleşkemizdeki metruk alanları yıkarak, toplam 5 bin kamyon molozu temizledik. Yerleşkemizin çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına özel önem verdik. Karbon salınımını azaltmak amacıyla yeni projeler hayata geçirdik. Bisiklet kullanımının artmasını sağlamak için Unibike uygulamasını hayata geçirdik. Görme engelli öğrencilerimiz için sesli yönlendirme ve bilgilendirme sistemlerini hayata geçirdik. Bununla birlikte, tüm kampüsümüzü engelsiz hale getirmek için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na yeni projeler sunuyoruz" diye aktardı.