EÜ'nün aşı çalışması uluslararası listede yerini aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK-MAM desteği ile İzmir'deki aşı çalışmalarına öncülük eden Ege Üniversitesi (EÜ), London School of Hygiene & Tropical Medicine korona virüs (Covid-19) aşı geliştiricileri listesinde yer aldı.

218 aşı çalışmasının bulunduğu London School of Hygiene & Tropical Medicine Covid-19 aşı geliştiricileri listesinde ülkemizden Ege, ODTÜ, Boğaziçi, Selçuk, Acıbadem, Ankara üniversitelerinin ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinin aşı çalışmaları yer aldı. Pandeminin başlangıcından itibaren İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi tarafından RNA aşısı geliştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Tüm dünya, korona virüs salgınının önüne geçmek için seferber oldu. Aşı konusunda da sürekli yeni gelişmeler gözlemleniyor. Üniversitemizde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK-MAM desteği ile başlattığımız aşı çalışmalarında önemli yol kat edilmiş durumda. London School of Hygiene & Tropical Medicine tarafından düzenlenen Covid-19 aşı geliştiricileri listesinde Ege Üniversitesi de yer aldı. 218 çalışmanın olduğu listede yer almak bizi hem mutlu etti hem de motivasyonumuzu artırdı. Umuyorum ki virüse karşı aşı geliştirme çalışmaları bu olumlu seyrini sürdürür ve Covid-19 salgınını bir an önce hayatımızdan çıkarırız” diye konuştu.