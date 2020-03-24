EÜ'nün örgün programlarında online öğretime başlandı

Ege Ders sistemi üzerinden sanal platformda gerçekleştirilen uygulama ile öğrenciler, öğretim elemanları tarafından derse eklendikten sonra paylaşılan içeriklere 7/24 erişebiliyor.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) korona virüs tehdidi nedeniyle üniversitelere verilen üç haftalık arada öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması ve akademik takvimin sekteye uğramaması için önerdiği “Dijital ve Uzaktan Eğitim” uygulamasına Ege Üniversitesinde başlandı. Dersler EÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Öğretim Teknolojileri Koordinatörlüğü ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı işbirliğinde koordine edilen Ege Ders sistemi üzerinden sanal platformda gerçekleştiriliyor. Dijital materyal havuzu olan Ege Ders sisteminde öğretim elemanları öğrencilerle hem materyal paylaşımı yapabiliyor hem de öğrencilerin iletilerine sistem üzerinden cevap verebiliyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim öğretim süreçlerinin kesintiye uğramaması ve bu sürecin en az hasarla aşılması yönündeki önerileri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç'ın belirlediği yol haritası doğrultusunda üniversitemizde online eğitime başladık. Göreve geldiğimiz günden bu yana bir yandan eğitim ve araştırmada önemli düzenlemeler yaparken bir yandan da network ve dijital dönüşüm alanlarında güçlü bir altyapı kurduk. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimizi yeniden yapılandırdık. Öğretim Teknolojileri Koordinatörlüğümüzü kurarak önemli eğitimler vermeye başladık. Çağın gerekleri doğrultusunda etkin, hızlı ve verimli çalışmayı sağlayacak yeni teknolojileri, yeni dijital uygulamaları üniversitemize kazandırdık. Birimlerimizin bağlantı hızlarının artırılmasından, yüzlerce Kablosuz Erişim Noktası (AP) cihazının takılmasına; üniversitemiz ağında kullanılan hizmet sunucuları (EBYS, EDYS, Web, E-posta, SSO, DNS, DHCP, Radius, LDAP vb.) altyapısının tamamıyla yenilenmesinden web sayfasının yeniden düzenlenmesine; AVESİS, BAPSİS, SSO (Single Sign-On=kimlik.ege.edu.tr) sistemlerinden daha pek çok yeni dijital çalışmayı ve bilgi iletişim uygulamasını üniversitemize kazandırdık. Ege Üniversitesi Dijital Ders Materyal Havuzunu (EGEDERS), 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz dönemi itibariyle üniversitemiz öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin kullanımına sunduk. Üniversitemizin fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları bünyesinde yürütülen bütün dersler için kullanılabiliyor. Ders veren öğretim elemanlarının talebine istinaden sistem üzerinde ders açılarak dersin bulunduğu programa kayıtlı öğrenciler ekledikten sonra tüm öğrencilerimiz Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar Ege Ders sistemine erişebilirler. Öğretim elemanlarımız dersleri için hazırlanmış öğretim materyallerini sistem üzerinden öğrencileriyle paylaşabiliyor. Şimdi de Ege Üniversitesi Dijital Ders Materyal Havuzu bu sıkıntılı süreçte daha yoğun kullanılmaya başladık” dedi.