Ev sahibi olmak isteyenleri dolandırmışlardı: 4 tutuklama

İzmir Kemalpaşa ilçesinde proje üzerinden ev sahibi olmak isteyenleri dolandırma olayıyla ilgili jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlginç olay İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Ulucak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bölgede inşaat halinde olan veya yeni biten projelerden ev almak isteyen vatandaşlar, gayrimenkul danışmanlığı şirketine başvurdu. Bazı vatandaşlar alacakları daire için binlerce lira peşinat öderken, bazı vatandaşların cebinden ise milyonlar çıktı. Parayı şirket yetkilisinin annesinin hesabına yatıran mağdur vatandaşlar, gayrimenkul danışmanlığı şirketinde evi aldıklarına dair sözleşme de imzaladı. Vatandaşlara, tapu işlemlerinin kısa sürede bitirileceği söylendi.

Suç duyurusunda bulunuldu

Tapularını almak için şirket yetkilisine ulaşmaya çalışan mağdurlar, gittikleri firma ofisin boşaltılmış olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Gayrimenkul danışmanına ulaşamayan vatandaşlar, firmanın aynı daireyi birden fazla kişiye sattığını öğrenince dolandırıldıklarını anladılar. Tapularını almak için şirket yetkilisine ulaşmaya çalışan mağdurlar, gittikleri firma ofisin boşaltılmış olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Gayrimenkul danışmanına ulaşamayan vatandaşlar, firmanın aynı daireyi birden fazla kişiye sattığını öğrenince dolandırıldıklarını anladılar. Mağdurlar daha sonra haklarını alabilmek umuduyla savcılığa giderek suç duyurusunda bulundular.

4 tutuklama

Suç duyurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin bulundukları adresleri tespit etti. Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Başka suçtan cezaevinde bulunan E.S'nin de soruşturmayla ilgili ifadesi alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan iki inşaat firmasının yetkililerinin aralarında bulunduğu M.E.A, S.Ö. ve Ü.S. tutuklandı, E.S'nin bu suçtan da tutuklanmasına hükmedilirken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.