Ev yangınında bir kişi zehirlendi

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi Ferhat Uysal Caddesi üzerinde 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangında bir kişi dumandan zehirlendi.

Yangın, akşam saatlerinde Çandarlı Mahallesi Ferhat Uysal Caddesi üzerinde 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatak odasında çıktığı belirtilen yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında ev sahibi İ.A. yoğun dumandan zehirlendi. İ.A. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.