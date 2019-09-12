İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ev yangınında bir kişi zehirlendi

İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi Ferhat Uysal Caddesi üzerinde 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangında bir kişi dumandan zehirlendi.

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi Ferhat Uysal Caddesi üzerinde 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangında bir kişi dumandan zehirlendi.


Yangın, akşam saatlerinde Çandarlı Mahallesi Ferhat Uysal Caddesi üzerinde 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatak odasında çıktığı belirtilen yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında ev sahibi İ.A. yoğun dumandan zehirlendi. İ.A. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.