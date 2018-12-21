‘Ev Yapımı' beğeniyle izlendi

Konak Belediyesinin İzmirlileri tiyatroyla buluşturan ‘Tiyatro Konak' projesi kapsamında Mask-Kara Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu ‘Ev Yapımı' isimli oyun izleyiciyle buluştu.

20-21 ve 22 Aralık tarihlerinde üç gün üst üste Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde perdelerini İzmirli tiyatroseverler için açacak olan oyunun ilk gösterimi yoğun ilgi gördü. Şenay Tanrıvermiş'in yazdığı, yönetmenliğini ise oyuncu kadrosunda da yer alan Hülya Karakaş'ın üstlendiği oyunda Ebru Üstüntaş, Makbule Meyzinoğlu, Ayşenur Nuhoğlu ve Mert İşcan başarılı performanslarıyla beğeni topladı.

Gerçekle yüzleşiyorlar

‘Ev Yapımı' oyunu, hiçbir şey yapma gereği duymazken bile, içinde duyumsadığı küçük çığlığı ve bastıramadığı isyanını eyleme dökmek üzere evde toplanıp harekete geçen üç kadının hikayesini anlatıyor. Üç rezidans kadını; acılı annelerin feryatları ve bitmek bilmez kadın cinayetlerine karşı tepkilerini isyana dönüştürüp protesto etmeye karar vermeleri eğlenceli başlasa da gerçekle yüzleştikleri an acıya dönüşüyor. Aralık ayının 27'sinde ünlü komedyen Sermiyan Midyat'ın tek kişilik stand-up gösterisi ‘Sermiyan Midnight' ile Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Sahnesinde tiyatroseverlerle buluşurken, Senin Hikayendir isimli tek kişilik oyunuyla bu kez Levent Üzümcü hikayesiyle izleyicileri hem düşündürecek hem güldürecek.