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Evde çıkan yangın zeytinliğe sıçradı

İzmir’in Bayındır ilçesinde bir evde çıkan yangın, evin hemen yanındaki tarla ve zeytinliğe sıçradı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde çıkan yangın, evin hemen yanındaki tarla ve zeytinliğe sıçradı. Alevlere, karadan ve havadan müdahale ediliyor.


İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler çok geçmeden evin yanında bulunan tarla ve zeytinliğe de sıçradı. Alevlerin zeytinliği bir anda sarması üzerine itfaiye ekipleri yetersiz kalınca İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti.


İtfaiye ekiplerinin yanı sıra İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 3 yangın söndürme helikopteri de alevlere müdahale ederken, ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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