Evde sahte şarap üreten kişi gözaltına alındı

İzmir'in Menderes ilçesinde evde sahte içki üretildiği suçlamasıyla 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada 2 bin 250 litre sahte şarap ele geçirildi.

Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede C.B. adlı bir kişinin evinde sahte içki ürettiği bilgisi üzerine harekeye geçti. Ekiplerin önceden belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, C.B. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 2 bin 250 litre sahte şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.