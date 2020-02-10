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Eve sevgilisini getirdiği için tartıştığı babasının katili oldu

İzmir’in Bornova ilçesinde bir şahıs eve sevgilisini getirdiği için babasıyla tartıştı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir şahıs eve sevgilisini getirdiği için babasıyla tartıştı. Oğlu tarafından göğsünden bıçaklanan baba hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay, Gürpınar Mahallesi 7010/9 Sokak'ta önceki gece yarısı 00.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sık sık tartıştığı babasıyla sürekli karakolluk oldukları öğrenilen Aytekin Albayrak (37), önceki gece sevgilisini eve getirdi. Eve geldiğinde elektriklerin kesik olduğunu gören Aytekin Albayrak, şalterin babası tarafından indirildiğini anladı. Aynı binanın 1.katında oturan babası Ali Albayrak'ı çağıran Aytekin Albayrak babasının gelmemesi üzerine evde yangın çıkarmaya başladı. Dumanları fark eden baba oğlunun yanına gelince tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aytekin Albayrak elindeki bıçağı babasının göğsüne sapladı. Ali Albayrak kanlar içerisinde yere yığılınca Aytekin Albayrak ve kardeşi olay yerine sağlık ekipleri çağırdı. Ali Albayrak ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Alkol ve madde bağıntısıymış


Babasını göğsünden bıçaklayarak öldüren Aytekin Albayrak polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Albayrak polise verdiği ilk ifadede alkol ve madde bağımlısı olduğunu, sevgilisini eve getirdiği için babasıyla sık sık tartıştığını söyledi.


Polis ekipleri tarafından ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Aytekin Albayrak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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