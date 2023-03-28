Evinde çadır kurup uyuşturucu yetiştirmiş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, termal çadır içerisinde uyuşturucu imal ettiği görüldü. Evinde zehir yetiştirip ticaretini yaptığı değerlendirilen şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile Narkotik timleri, ilçede bulunan bir evde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan operasyonda, ev içerisine kurulan düzenek dikkat çekti.

Termal çadır kurup sera yapmış

Şüphelinin evine düzenek kurup, termal çadır içerisini seraya çevirdiği, burada imal ettiği uyuşturucu maddelerin satışını yaptığı belirlendi.

Gözaltında

Evde yapılan aramada, termal çadır içerisinde zamanlayıcılı, ısı ölçerli, LED ışıklı ve fanlı sera ile bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu imalatında kullanılan materyaller ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.