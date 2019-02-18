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Evinin avlusunda ölü olarak bulundu

İzmir’in Tire ilçesinde, yalnız yaşayan bir adam evinde ölü olarak bulundu.

İzmir'in Tire ilçesinde, yalnız yaşayan bir adam evinde ölü olarak bulundu.


Olay, bugün Tire'ye bağlı Yeğenli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik idaresinden sayaç okumak için mahalledeki adresleri gezen sayaç okuma görevlisi, İbrahim Poslu'nun evine geldiğinde, evin avlusunda hareketsiz yatan birini fark etti. Görevli, hemen durum 112'ye ve jandarmaya bildirildi. Olay yerine gelen 112 ekibi, 67 yaşındaki İbrahim Poslu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.


Jandarma ve savcılık olay yerinde inceleme yaptı. Şüpheli ölümün sebebi henüz bilinmezken, cenazenin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.


Yeğenli Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan İbrahim Poslu'nun, Tire'de ilçe tarım ve kaymakamlık gibi kurumlarda şoförlük yaptıktan sonra emekli olduğu ve 2 çocuk sahibi olduğu belirtildi.

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