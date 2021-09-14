Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltında

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, 21 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, 21 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Emirli Mahallesi'nde, M.E. isimli bir kişinin yaşadığı evde Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda, bahçede ekili halde 3,5 metre boyunda 21 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili M.E., ekipler tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.