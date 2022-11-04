İhlas Haber Ajansı

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Evinin balkonunda saksıda kenevir yetiştiren kişi yakalandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, evinin balkonunda saksı içinde Hint keneviri yetiştiren kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evinin balkonunda saksı içinde Hint keneviri yetiştiren kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda, Hürriyet Mahallesi'nde C.G. adlı bir kişinin evinin balkonunda kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından operasyon düzenlenen evde, saksı içerisinde yetiştirilmiş kenevir bitkileri ele geçirildi. Balkonda saksı içerisinde bulunan kenevir bitkileri dron ile görüntülendi.


Olayla ilgili polis ekipleri tarafından gözaltına alınan C.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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