Eximbank'tan ihracatçılara nefes aldıracak 2019 ürünleri

Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) Türk Eximbank'ın 2019 yılı hedeflerini, yeni ürünlerini ve Türk Eximbank'ın ihracatçılara sağladığı avantajları Egeli ihracatçılara anlatan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, "11 ürünümüzle ihracatçılarımızın içeride ve yurt dışındaki faaliyetlerinde onları düşünerek ihtiyaçlarına göre finansal ürünleri çıkarmaya çalışıyoruz. Diğer finans kurumlarına olan bağımlılığı azaltmaya çalışıyoruz" dedi.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Ege İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Türk Eximbank'ın 2019 yılı hedeflerini, yeni ürünlerini ve Türk Eximbank'ın ihracatçılara sağladığı avantajları Egeli ihracatçılara anlattı. Yıldırım, Eximbank olarak 11 yeni ürünlerinin olduğunu belirterek, "2019 ile beraber garanti ve teminatı devreye aldık. Hem Türkiye'de hem dünyada ihracatçılarımıza ihtiyacı olan teminat mektubunu biz vermeye başlıyoruz. Tüm bu ürünlerle ihracatçılarımızın içeride ve yurt dışındaki faaliyetlerinde onları düşünerek ihtiyaçlarına göre finansal ürünleri çıkarmaya çalışıyoruz. Diğer finans kurumlarına olan bağımlılığı azaltmaya çalışıyoruz. Bunu tek taraflı yapamayız. Sizin de beklentilerimize uygun çalışıyor olmanız lazım” diye konuştu.

“Garanti ve teminat ürünlerini uygulamaya koyuyoruz”

Türk Eximbank olarak üç görevi yapmak için kurulduklarını hatırlatan Yıldırım, “Birincisi kredi, ikincisi sigorta ve üçüncüsü garanti. Zaman içerisinde kredide, sigortada belli yere geldik ama garantide pek uygulamamız olmamış. 2019 ile beraber eylül sonuna kadar garanti ve teminat ürünlerini uygulamaya koyuyoruz. Bu sene Türk Eximbank'ta mevcut kredi ve sigorta programları daha etkili olacak. Sigortayı ana teminat unsuru haline getirdiğimiz için sigortayı önemsiyoruz ama garanti ve teminat ürünlerini de bunların yanında daha çok uygulamaya koyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

2018 sonuna kadar; Türkiye'nin 52 bankası içerisinde kredi hacminde en büyük 8. büyük bankası haline geldiklerini kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Eylül, ekimde hiçbir şey olmamış gibi, o günler yaşanmıyormuşçasına hareket ettik. Sizlere daha çok kredi kullandırmaya özen gösterdik. En zor zamanda dahi faiz oranlarını artırmadık. Yurt dışında da iyi bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Yurt dışı fonlamayı önemsiyoruz. Dünyadan kaynak getiren Türkiye'de 7. bankasıyız. Bugün 10 milyar dolar dünyadan kaynak getirip kullandırmış durumdayız. Aktif büyüklükte ise 10. sıradayız. Gelinen süreçte 2017-2018'de değişim dönüşüm geçirdik. 2017 hazirandan itibaren ihracatçılarımızla doğrudan çalışmaya, teminat mektubu olmadan kredi kullandırmaya döndük.”

“Ege ihracatının yüzde 33'ünü finanse ediyoruz”

Türkiye'de Eximbank'ın tüm işlerini yapan 15 şubenin, 16 da irtibat bürosunun bulunduğunu belirten Yıldırım, ihracatçılara daha yakın çalıştıklarını kaydetti. İhracatın 2017'de 10.2, 2018'de 7.1 büyüdüğünü söyleyen Yıldırım, “İhracat artışı üzerinde doğal bazında reel olarak daha fazla finansman sağlamak istiyoruz. Biz Eximbank olarak 2017'de 10.2, 2018'de yüzde 19, 12.5 artış sağladık. 2019 için kendimize yüzde 10 dolar bazında artış koyduk. İhracatınızı yüzde 10 artırırsanız biz de bu yüzde 10'u yukarı çekeriz. Eximbank olarak Türkiye ihracatının yüzde 26'sını finanse ediyoruz. Ege Bölgesinde bu oran yüzde 33 olmuş. Yani Ege Bölgesindeki ihracatın üçte birini biz finanse ediyoruz. Ege'deki ihracatçıların yüzde 45'i ile çalışıyoruz, destek sağlıyoruz” diye konuştu.

Kadın girişimci ihracatçılara pozitif ayrımcılık

Kredi kullandırmak için kendilerine yeni alanlar aradıklarını, bu kapsamda kadın girişimci ihracatçılara toplam 200 milyon dolar ve 100 milyon TL kaynak ayırdıklarını ifade eden Yıldırım, kadın girişimci ihracatçılara düşük faiz uygulayarak da pozitif ayrımcılığa vurgu yaptı.

“Sigorta yaptıran ve kur riski almayan işletmelerimizle daha çok çalışacağız”

Kurun dalgalandığı zamanlarda tüm şirketlerin zarar gördüğünü, hazirandan beri bütün kredilerini istenilen yabancı para cinsinden verdiklerini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bütün kur riski sıralama enstürmanları hizmetini de veriyoruz. Neredeyse işi maliyetinin altında yapıyoruz. Kur riski almayın. Önümüzdeki dönemde sigorta yaptıran ve kur riski almayan işletmelerimizle daha çok çalışacağız. Kendi alacağını sigorta etmiyorsa, alacağı umurunda değilse ben nasıl para vereyim mantığıyla hareketle önümüzdeki dönem, ki sistemi de öyle dönüştürüyoruz; alacak sigortası yapan ve kur riski almayanla daha çok çalışacağız."

"Teminat mektubunu biz vermeye başlıyoruz"

Eximbank'ın ihracatçılarla doğrudan çalışabilmek ve finansal enstürmanları kullanarak kredi ve garanti uygulamalarını devreye sokmak için dönüşüm yaşadığını söyleyen Yıldırım, 2019 ile beraber garanti ve teminatı devreye aldıklarını yineleyerek, “Hem Türkiye'de hem dünyada ihracatçılarımıza ihtiyacı olan teminat mektubunu biz vermeye başlıyoruz. İhracatçımızı teminat mektubundan biraz daha kurtaracak, belli takvimde tamamen kurtaracak 11 ürün tahsis ettik. Bunların birincisi; biz de diğer bankalara teminat mektubu vereceğiz. İhracatçı şirketlerimizin teminat mektubu ihtiyaçlarını karşılayacağız. Finansal kuruluşlar alıcı kredi sigortası ürünümüzde; içeride ve dışarıdaki bankalara teminat mektubu komisyonunu ıslah etmek istiyoruz. Yüzde yarımları, 1'leri geçmeyen teminat mektubu vereceğiz. Teminat mektubu programında, örneğin yurt dışında ihale alırsanız mektupları biz vereceğiz. 11 programdan 4'ünü devreye aldık” dedi. Yıldırım; leasing şirketleri kredi programı, sigortalı alacağa dayalı sevk öncesi kredi programı, garantili sözleşme sigorta poliçesi, akreditif teyit sigortası, yurt dışı yatırım sigortası ve kefalet sigortası gibi programlar hakkında da bilgi verdi.

"Ofisi daha çok kullanmalıyız"

Toplantıda konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jack Eskinazi de “Geçen nisan ayında genel müdürümüzden rica ettik, kendileri Eximbank'ın bir irtibat bürosunu birliğimizin binası içerisinde açtı. O günden sonra ihracatçıya daha yakından temas etme durumu hasıl oldu. Bu ofisi biraz daha aktif olarak kullanmamız lazım. Burada her zaman ofis ar. Bu ofisi hep beraber kullanalım. İhracatımızın yüzde 27'sini Eximbank finanse ediyor. Güney Kore'den sonra en çok finanse edilen ülke konumundayız. Önümüzdeki yılda bu hedefin yüzde 10 artışla 48.4 milyara ulaşacağını ifade ettiler. Bunun 29.4 milyarını nakdi, 19 milyarını sigorta olarak kullandıracaklar” ifadelerini kullandı.