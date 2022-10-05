Eylül ayında EİB'den 1 milyar 507 milyon dolarlık ihracat

Ocak-Eylül döneminde ihracatını yüzde 15,9 yükselterek 13 milyar 698 milyon dolar rakamına ulaşan EİB, son 1 yıllık dönemde yüzde 17 ivmeyle 18 milyar 188 milyon dolarlık ihracata imza attı. Sektörler arasında her ay en fazla ihracat rakamına ulaşan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Eylül ayında 193 milyon dolar ihracatla zirvedeki sağlamlaştırdı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 40 artışla 81 milyon doları Türkiye'ye kazandırarak Eylül ayında ihracatını en fazla artıran Birlik oldu. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 22 artışla 141 milyon dolar ihracatla ikinci sıradaki yerini korudu.

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında ihracatçı birliği bulunmayan kimya sektörü Eylül ayında gerçekleştirdiği 131 milyon dolarlık ihracatla en çok ihracat yapan dördüncü sektör oldu. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 114 milyon dolar ihracatla, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 110 milyon dolar ihracatla Eylül ayını geride bıraktı. Ege Maden İhracatçıları Birliği yüzde 11 artışla 107 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Ege Tütün İhracatçıları Birliği 80 milyon dolar ihracata imza attı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Eylül ihracatını yüzde 1,5 artışla 71 milyon dolara taşıdı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 29 ilerleterek 30 milyon dolara çıkardı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği yüzde 33 ivmeyle 24 milyon dolar, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 22 artışla 19 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ege Bölgesi'nin Eylül ayı ihracatı 2 milyar 659 milyon dolar

Ege Bölgesi, 2022 yılının Eylül ayında ihracatını yüzde 4 artışla 2 milyar 659 milyon dolara taşıdı. İzmir, Eylül ayında 1 milyar 442 milyon doları Türkiye'ye kazandırdı. Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesi İzmir'in ihracatına 286 milyon dolarlık katkı sağladı. 2022 yılı Eylül ayında Manisa, 466 milyon dolarlık performans ortaya koyarken, Denizli 383 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. Ege Bölgesi ihracatına Muğla 91 milyon dolar, Balıkesir 78 milyon dolar, Aydın 81 milyon dolar, Uşak 41 milyon dolar, Kütahya 39 milyon dolar, Afyonkarahisar 35 milyon dolar katkı sağladı.

Küresel ekonomide kelebek etkisi

Eylül ayında 7 birliğin ihracatını artırdığını 5 birliğin ise geçen seneki performansının gerisinde kaldığını açıklayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Tarım sektörlerimizin ihracatı yüzde 4 artarak 593 milyon dolara yükselirken, sanayi sektörlerimizin ihracatı 806 milyon dolar, madencilik sektörümüzün ihracatı ise yüzde 11 artışla 107 milyon dolar oldu. Son bir yıllık dönemde demir demir dışı metaller sektörümüz yüzde 33 artışla 2,6 milyar dolar, hazır giyim konfeksiyon ve su ürünleri hayvansal mamuller ihracatçılarımız da 1,5 milyar dolar barajını aştı. Yaş meyve sebze mamul ve maden ihracatçılarımız 1,2 milyar doları ülkemize kazandırdı. Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar sektörümüz de 1 milyar dolar bandına yaklaştı. Avrupa'da resesyon ihtimaline artık kesin gözüyle bakılıyor ve dalgalanmanın etkileri her yerde hissedilecek. Fransa, Almanya, Polonya ve Birleşik Krallık'ta yapılan yeni bir ankete göre, birçok Avrupalı mevcut enerji krizinden kaynaklanan yüksek enflasyonun toplumsal huzursuzluğu, protestoları ve grevleri körükleyebileceğinden endişeli. Ankete katılan her üç kişiden biri krizin hiç sona ermeyeceğin düşünüyor. ABD-Çin rekabetine saplanmış bir dünyada, Avrupa'nın küresel ekonomik hiyerarşideki yerini, ekonomik ağırlığını gözden kaçırmamalıyız” diye konuştu.