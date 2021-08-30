Eylülde çocuklara grip aşısı

Ruhi Günel, çocuklarda grip aşısının pandemi koşulları nedeniyle daha da önem kazandığını söyledi. Dr. Günel, eylül ayı sonuna doğru çocuk grip aşılarının yaptırabileceğini söyledi.

İzmir Özel Ata Sağlık Hastanesinde görevli Dr. Ruhi Günel, kış sezonuna girilmesi ile çocuklarda grip vakalarında artışın beklendiği bir döneme girildiğini ifade ederek, "Geçen sene pandemi nedeni ve evde kalmanın etkisi ile grip vakaları dünyada yüzde 90 oranında azalmıştı. Bu sene okulların açılması, toplu yaşam alanlarının açılmasıyla grip oranlarının artmasını bekliyoruz. Bu nedenle de özellikle kronik hastalığı olan ve bağışıklık sistemi zayıf olan çocukların grip aşışı yaptırmalarında fayda var. Öte yandan Covid salgını nedeni ile de grip aşısının yapılmasında fayda vardır" dedi.

Grip aşısı ne zaman yapılmalı?

Dr. Ruhi Günel, grip aşısının eylül ayı sonu itibari yapılabileceğini belirterek, "Grip aşısı 6 ay üzerinde herkese yapılabilir. 6-36 ay arasında yarım doz, 36 aydan büyüklere tam doz uygulanır. Ayrıca 8 yaş altında ve ilk kez aşı yapılacaksa 1 ay ara ile 2 doz yapılması gerekirken, 8 yaş üzerindeki herkese tek doz yapılması yeterli koruma sağlayacaktır. Kronik hastalığı olan kişilerde Covid çok daha ağır seyrediyor. Bu yüzden alacağımız tedbirlerle kişiye yüklenen hastalıkları olabildiğince azaltmaya çalışmalıyız. Grip aşısı da bu anlamda çok önemli” diye konuştu.

"Kronik hastalığı olan çocuklara grip aşısı yaptırmalı"

6 aydan büyük herkese grip aşısı yapılabileceğini ifade eden Dr. Günel, “Özellikle okul çağında olan çocuklar risk altında ise, kronik hastalığı varsa, çevresinden Covid virüsü kapma ihtimali yüksek ise bu gruba grip aşısı yapılmasının faydası var” ifadelerini kullandı. Salgın hastalıklar nedeni ile hassas bir dönemden geçtiğimizi söyleyen Dr. Günel, kış dönemi hastalıkları ile Covid hastalığının belirtileri karıştırılabileceğine dikkat çekti.

Günel, "Bu nedenle de çocuklardaki ateş, öksürük, burun akıntısı, karın ağrısı, eklem ve kas ağrıları durumunda mutlaka bir çocuk hekimine görünmekte fayda var. Yüksek ihtimalle aileye grip ya da üşüttüğünü söyleyeceğiz ama yapılan muayenede çocuğun Covid olmadığını mutlaka kanıtlamamız lazım. Özellikle okula giden çocuklar için söylüyorum; ateş olduğu takdirde çocuğun izole edilmesi ve hekime refere edilmesi gerekir” sözlerine yer verdi.

Grip aşısı kimlere yapılmamalı?

Dr. Günel, özellikle 6 aydan küçük bebeklere, gebeliğin ilk 3 ayındakilere ve yumurta alerjisi olanlara grip aşısı yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.