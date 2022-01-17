EYMSİB, 2023 yılı için ihracat hedefini 1,5 milyar olarak belirledi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Başkanı Hayrettin Uçak, 2021 yılında yüzde 14'lük artışla 1 milyar 182 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi. Hayrettin Uçak, 2022 yılı için 1,3 milyar dolar ve Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılında ise 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduklarını belirterek, hedeflerine ulaşmak için tüm üyelerle birlikte özverili ve gayretli bir şekilde çalışacaklarını söyledi.

Ege Bölgesi'nde üretilen lezzetleri dünyanın dört bir tarafına ulaştırarak 4 yıldır üst üste ihracat rekorları kıran, 2021 yılında 1 milyar 182 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandıran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB), İzmir ekonomi basınıyla basın toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Başkanı Jak Eskinazi, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Birol Celep, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, Genel Sekreter Vekili Serap Ünal ve birlik üyeleri katıldı.

1 milyar 182 milyon dolar ihracat yapıldı

Toplantıda konuşan EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde 2021 yılında yüzde 14'lük artışla 1 milyar 182 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, Türkiye genelinde ise sektörlerinin 5 milyar dolar barajını aşarak 5 milyar 111 milyon dolarlık ihracat geliri getirdiğini söyledi. EYMSİB'in Türkiye genelindeki ihracatın yüzde 23'ünü gerçekleştirdiğini ifade eden Hayrettin Uçak, Ticaret Bakanlığı'na, Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne (TİM), EİB'e ve tüm üyelere teşekkür etti.

2021'de 208 ülkenin 138'ine ihracat yapıldı

2021 yılında biber ve kornişon turşularının ihracat şampiyonu olduğunu ifade eden Uçak; Almanya, ABD, Hollanda, İngiltere ve İtalya'nın en önemli pazarları olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletlere kayıtlı olan 208 ülkenin 138'ine ürünlerini ulaştırdıklarını vurgulayan Uçak, “Taze meyve sebze grubunda ise 2021'in şampiyonu 68 milyon dolar ihracat ile taze üzüm olurken, üzümü domates, kiraz ve mandarin izledi. Rusya, Almanya, İtalya, Ukrayna ve Romanya en fazla ihracat yaptığımız ülkeler oldu” dedi.

Uçak, 2022 projelerini açıkladı

2022 yılında üyelerine tam zamanlı hizmet vermeye devam edeceklerini ifade eden Uçak, 2022 yılında gerçekleştirmek istedikleri projelerden bahsetti. Uçak, şöyle konuştu: “Pandemi'den dolayı ara verdiğimiz üretici toplantılarına tekrar ağırlık vererek üreticilerimizin; Akademisyenler ve kurum yetkilileri ile doğrudan temas etmesini, sorun ve taleplerin en hızlı şekilde, yerinde çözüme ulaştırılmasını sağlayacağız. Mobil ekipler ile, üreticilerimizin buluşma noktaları olan köy kahvelerine kadar giderek üreticilerimizi doğru çeşit, kaliteli ve kalıntısız üretim konusunda bilinçlendireceğiz. Ürettiğine önem veren bir üretici grubunun oluşması için gençlere üçer aylık eğitim programları oluşturarak; Yeşil mutabakattan meyve sebzede kayıplara kadar birçok konuda çiftçi adaylarını bilgilendireceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığımız 2022 yılını eğitimde seferberlik yılı olarak ilan etti. Biz de aynı düşünce ile her zaman olduğu gibi genç üreticiler için başlatacağımız proje ile birlikte 2022 yılında üreticilerimizi bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarımıza hız vereceğiz.”

2022 hedefi 1,3 milyar dolar

Uçak, son olarak ise iddialı sayılabilecek bir hedefleri bulunduğunu belirterek, hedeflerini açıkladı: “Üyelerimizin enerji ve gayretleri ile Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında yani 2023 yılında Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak 1 buçuk milyar dolar ihracat hedefi belirledik. Bu hedefe ulaşabilmek için ilk adım olan 2022 yılında ise 1,3 milyar dolar hedefimiz olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2022 ve 2023 yılı hedeflerimize üyelerimiz, birlik çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızın özverili çalışmaları ve gayretleri ile ulaşabileceğimize inanıyor. Her birisine ayrı ayrı güveniyorum.”

Öte yandan, Uçak, 2022'nin EİB için seçim yılı olduğunu ancak seçim yokmuş gibi çalışmaya devam ettiklerini belirterek, seçimlerin Türkiye ve ihracatçılar adına hayırlı olmasını ve dostluk, birlik ve beraberlik içinde, centilmence geçmesini diledi.