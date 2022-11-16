Eyüpspor-Göztepe ve Altay-Gençlerbirliği müsabakalarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Spor Toto 1. Lig'de görev yapacak hakemler duyuruldu. Göztepe'nin Eyüspor ile oynayacağı mücadeleyi Ankara bölgesinden Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Şengül yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hasan Kaçar olacak.

Altay'ın Gençlerbirliği ile oynayacağı maçı ise Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Oğuz Kağan Çalışır ve Kemal Elmas yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Feridun Daldaş.