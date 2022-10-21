Ezber bozan tasarımcılar ödüllerine kavuştu

Türk tasarımcı ve Türk mobilya firmalarının uluslararası düzeyde tanınırlığının arttırılması amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "Ezber Bozan Tasarım Yarışması" yine rekor düzeyde başvuru ile süreci tamamladı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin Ticaret Bakanlığının desteğiyle bu sene “SMART FURNITURE” teması ile düzenlediği Ezber Bozan Tasarım Yarışması Final Gecesi'nde ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada 791 öğrenci, 203 profesyonel olmak üzere toplam 994 başvuru arasından 8'i öğrenci 8'i de profesyonel olmak üzere toplam 16 adet proje ödül almaya hak kazandı. Öğrenci ve profesyonel kategorisinde EİB özel ödülleri ve ilk üçe giren finalistlere ödülleri takdim edildi.

Selçuk Üniversitesi 109 başvuruyla yarışmaya en çok başvuru alınan üniversite oldu. Üniversite adına Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rabia Köse Doğan'a en çok katılım sağlayan üniversite ödülü verildi. Öğrenci kategorisinde ilk üçe giren tasarımcılara verilecek nakdi ödüllerin yanı sıra Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı sayıda finaliste Bakanlık desteğiyle yurt dışındaki önemli tasarım okullarından birinde 2 yıl süre ile eğitim hakkı verilecek.

"Esas önemli olan ezber bozan tasarımlarla katma değer oluşturmak"

Ödül töreninde konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “İzmir önemli ihracat merkezlerinden biri. Mobilya sektörümüzün ihracat hacmi 4 milyar doları aşıyor. Esas önemli olan ezber bozan tasarımlarla katma değer oluşturmak. Biz ihraç ürünlerimizi tasarım yarışmalarıyla kıymetli hale getiriyoruz. Bu yüzden Ezber Bozan Tasarım Yarışmamız çok önemli, ihracatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ülkemiz mobilya sektöründe çok önemli noktalara geldi ve yarışmalarımızla daha da üst sıralara çıkaracağız” dedi.

"Sektörlerimiz Türkiye ortalamasının çok üzerinde katma değerli ihracat gerçekleştiriyor"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak 18 yıldır Türkiye'ye yüzlerce tasarımcı kazandırdık. Ezber Bozan Tasarım Yarışmamız ile beraber EİB bünyesinde toplamda dört farklı sektörümüzün tasarım yarışması var. Ve bu sektörlerimiz, tasarım ekosistemi güçlü bir şekilde Türkiye ortalamasının çok üzerinde katma değerli ihracat gerçekleştiriyor. Çünkü hepsi tasarıma ciddi yatırımlar yapıyor. Geçen sene Ezber Bozan Tasarım Yarışmamıza rekor düzeydeki başvuru bu sene katlanmış durumda. İşte bu gerçek bir başarıdır" açıklamasında bulundu.

Mobilya sektörü 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde ihracatını 3,5 milyar dolara çıkardı

Eskinazi, “Küresel ihracatta her sene bir basamak atlayarak; 4 milyar doları aşan ihracat hacmine ulaşan mobilya sektörümüz 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde ihracatını yüzde 15 artırarak 3 milyar 549 milyon dolara taşıdı. Ülkemizde kuvvetli bir endüstriyel tasarım kültürünün oluşması, uluslararası pazarlardaki rekabet gücümüzü artırmak için mobilya ihracatçısı firmalarımızdan tasarıma yönelik çalışmalara daha fazla destek olmalarını bekliyoruz. Biz katma değeri yüksek, ekonomiyi çağın ötesinde düşünen tasarımcıların kuracağı bir gelecek inşa ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki inovasyon, katma değer; ezber bozan tasarımla, fikirle olur” diye konuştu.

Mobilya sektörü 16 milyar dolarlık katma değer oluşturuyor

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle ise yaptığı açıklamada, “Günümüzde mobilya üretimi 1885'lerde buhar gücüyle yapılırken günümüzde robotlarla son teknolojiyle yapılan bir endüstri haline geldi. Mobilya sektörümüz ülkemizde 16 milyar dolar civarında katma değer oluşturuyor. 11 milyar doları iç piyasa, 5 milyar dolarlık kısmının ise ihracatını yapıyoruz. Her ihracatçı birliğinin olduğu gibi Birliğimiz de tasarıma, b2b heyetlere, fuarlara önem veriyoruz. Ve çalışmamızın neticesinde küresel mobilya sektöründe ülkemiz 11'inci sıradan 8'inci sıraya yükseldi. Türkiye yonga levha üretiminde dünyada 2'inci sırada. Hedefimiz 5 yıl içinde mobilya sektörünü dünyada ilk 5'e yükseltmek" sözlerine yer verdi.

EİB ikinci Ezber Bozan Tasarım Yarışması'nın kazananları

EİB ikinci Ezber Bozan Tasarım Yarışması öğrenci kategorisi birincisi Homeable isimli projesiyle Ebrar Coşar ve Yaren Şevval Yılmaz olurken, Rüya Öztürk ve Alper Gündüz IO-BOX isimli projesiyle profesyonel kategoride birincilik ödülünü almaya hak kazandı. Öğrenci kategorisinde ikinci Sandy isimli projesiyle Elif Öztürk olurken, Mehmet Lütfi Hidayetoğlu ve Saniye Zeyneb Akgün SenseNest isimli projesiyle profesyonel kategorisinde ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Yarışmanın öğrenci kategorisi üçüncülük derecesinin sahibi Fit Seat isimli projesiyle Abdurrahman Çınar ve Rana Çöllü oldu. Mehmet Can Acar, Intelligent Sleep Assistant isimli projeleriyle profesyonel kategoride üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.