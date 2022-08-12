Ezgi Özarslan'a gözyaşlarıyla veda: Annenin feryadı yürekleri dağladı

İzmir'in Konak ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından başından tabancayla vurulan ve yaklaşık 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden Ezgi Özarslan, Urla ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ezgi Özarslan'ın annesi Ziynet Zerkin'in feryatları ise yürekleri dağladı.

Konak ilçesinde, 29 Temmuz günü Mersinli Mahallesi'nde meydana gelen olayda Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın (31) çalıştığı iş yerine geldi. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla Ezgi Özarslan'ın başına ateş edip kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Ezgi Özarslan, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yaklaşık 6 gün yaşam savaşı veren Ezgi Özarslan'ın 4 Ağustos Perşembe günü beyin ölümü gerçekleşti.

Testi pozitif çıkınca organları bağışlanamadı

Beyin ölümü gerçekleşen Ezgi Özarslan'ın ailesi genç kadının organlarını bağışlama kararı aldı. Ancak genç kızdan alınan PCR testinde sonuç pozitif çıkınca bağışlanan organlar alınamadı. Bir süredir makineye bağlı yaşayan ve hayatını kaybeden Ezgi Özarslan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Gözyaşlarıyla uğurlandı: Annenin feryadı yürekleri dağladı

Ezgi Özarslan için, Urla ilçesi Özbek Mahallesi'nde bulunan Özbek Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesinde Ezgi Özarslan'ın annesi Ziynet Zerkin, kızının tabutu başında feryat ederek gözyaşı döktü. Törende Ezgi Özarslan için dualar okunurken, helallik istendi. Törenin ardından Ezgi Özarslan'ın cenazesi, Özbek Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, olaydan sonra kaçan Deniz Özarslan'ı yakalama çalışmaları sürüyor.