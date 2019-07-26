İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fabrika yangınında barınaktaki hayvanlar da tahliye edildi

İzmir’in Bornova ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken fabrikanın yanında bulunan belediyeye ait hayvan barınağının da tahliye edildiği öğrenildi.

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken fabrikanın yanında bulunan belediyeye ait hayvan barınağının da tahliye edildiği öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saat 10.00 sıralarında Bornova ilçesinde bulunan Pınarbaşı'ndaki bir palet fabrikasında çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangına onlarca itfaiye ekibi sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden de destek geldi. Helikopterler aracılığı ile de söndürülmeye çalışılan yangın hala devam ediyor. Korku ve paniğe neden olan yangın kilometrelerce uzaktan bile görülürken, fabrikanın yanında bulunan barınaktaki hayvanların etkilenmemesi için hayvanlar tahliye edildi.


Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.