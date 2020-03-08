Fahri trafik müfettişine karşı hukuk mücadelesi başlattı

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Erman Sucu, 2 ay önce karıştığı maddi hasarlı trafik kazasından sonra kendisine farklı zamanlarda fahri trafik müfettişi tarafından haksız yere cezalar yazıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Cezaların yazıldığı gün ve saatlerde evinde olduğunu savunan Sucu, cezaların iptali için hukuk mücadelesi başlattı.

"Her şey bir trafik kazası ile başladı"

Başından geçen olayları anlatan Erman Sucu, her şeyin maddi hasarlı bir trafik kazasıyla başladığını söyledi. Sucu, yaptığı açıklamada, "20 Ocak tarihinde Tire'de Hastane Kavşağı'nda arka istikametten emniyet şeridi üzerinden gelen bir araç benim aracıma çarptı. Kazanın ardından araçlarımızda küçük çapta maddi hasar oluştu. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü olay yerinde kendisini emekli başkomiser olarak tanıttı. Sonradan öğrendim ki şahıs başkomiser değil, polis memuruymuş. Daha sonra aynı şahıs benden aracındaki hasarın karşılığı olarak 500 TL para talep etti. Ben de tutanak tutup, masrafların sigorta tarafından karşılanmasını istedim. Karşı taraf aracında hasar kaydı olacağı gerekçesiyle teklifimi geri çevirdi. Bunun üzerine 'Seninle görüşeceğiz' gibi tehdit içeren söylemlerde bulunarak olay yerini terk etti" ifadelerini kullandı.

"Fahri trafik müfettişi ceza yazdı"

Erman Sucu, yaşanan olayın ardından kendisine 24 saat arayla fahri trafik müfettişi tarafından iki ceza yazıldığını belirtti. Sucu, "Cezalarda 'Aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek' ve 'Sürücünün geçme dönme, duraklama, durma ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmek' ihlalleri gerekçe gösterildi" dedi. Cezaların yazıldığı saatlerde aracını kullanmadığını söyleyen Sucu, "Tarafıma yazılan cezaların, kazaya karıştığım emekli polis memuru ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kaza günü olay yerinden ayrılırken şahsıma yönelik tehdit içerikli cümleler kurmuştu. Burada mesele para değil. Ortada bir art niyet var. Cezaların yazıldığı yerlerde MOBESE kameraları var. Kamera görüntüleri incelendiğinde orada olmadığım ortaya çıkacaktır. Ne olursa olsun kimliği bilinmeyen bir fahri trafik müfettişinin bu şekilde keyfi ceza uygulaması doğru değil. Bu kabul edilemez bir durum." diye konuştu.

"Mücadelemi sürdüreceğim"

Sucu, konuşmasına şöyle devam etti: "İşlediğim iddia edilen trafik suçlarının hiçbir delili ve ispatı yok. Aslında ortada bir suç da yok. Tek suçum 20 Ocak tarihinde yaşanan o trafik kazasına karışmak. Konu ile ilgili olarak cezaların iptali için Tire Sulh Hukuk Hakimliğine başvurdum. Haklı mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Eğer keyfi bir uygulama yapıldıysa bunun ortaya çıkarılması için elimden geleni yapacağım. En azından bundan sonra fahri trafik müfettişleri kimseye haksız ceza yazmaz.”