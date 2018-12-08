Fal uygulamaları kahve tüketimini artırdı

Türkiye'de neredeyse çayın yerini alan kahveye talep her geçen gün artarken, uzmanlar son zamanlarda çıkan ve telefona yüklenerek tek tuşla ulaşılabilen fal uygulamalarının kahve tüketimini ciddi oranda artırdığını söyledi.

Eski zamanlarda daha çok evdeki büyüklerin içtiği kahve zamanla gençlerin de en sevdiği içecek oldu. Kahve tüketimini artıran en büyük neden ise tek tuşla ulaşılabilen fal uygulamaları. Fal baktırma merakını eskiden sosyal ortamlara girerek giderildiğini belirten Diyetisyen Gizem Şimşek Aktaş, artık tek tuşla fal uygulamalarına ulaşmanın kahve tüketimini artırdığına dikkat çekti.

Son zamanlardaki kahve tüketiminde artış olduğunu Diyetisyen Gizem Şimşek Aktaş, “Türkiye'de Türk kahvesi tüketiminin oldukça fazla hatta bununla ilgili atasözümüz de vardır; ‘Bir kahvenin 40 yıl hatırı var' diye. Ancak son zamanlarda Türk kahvesi tüketiminde bir artış gözleniyor. Bunun sebebi ise fal uygulamaları. İnsanlar fal baktırmak için Türk kahvesini daha çok içiyorlar. Eskiden fal baktırmak için etrafınızda fal bilen birileri olması gerekiyor ya da bir sosyal ortamın olması gerekiyordu. Ama artık fal baktırmak bir tık uzağınızda. Hatta bu fal uygulamalarından da gün içinde hatırlatmalar geliyor; ‘Bugün Türk kahvesi içtiniz mi, içmediniz mi?' gibi hatırlatmalar geliyor. Bu da aslında insanlar için bir nebze eğlence kaynağı, bu yüzden de kahve tüketiminde artış var” dedi.

Kansere karşı koruyucu özelliği var

Kahve tüketimin artmasının kahvenin sağlığa faydası ve zararı gibi düşünceleri de beraberinde getirdiğine işaret eden Aktaş, Türk kahvesinin günlük konsantrasyonu artırma, metobolizmayı hızlandırma, içindeki antioksidanlarla kansere karşı koruyucu özelliği olduğunu söyledi.

“Sadece kahve içiyorsanız 3-4 fincan tüketebilirsiniz”

Türk kahvesi ile ilgili en önemli unsurun kafein miktarı olduğunu belirten Özel Egesante Tıp Merkezi Doktorlarından Diyetisyen Gizem Şimşek Aktaş “Dünya Sağlık Örgütü'nün kafeinle ilgili belirlediği dozaj var. Kişi başına günlük 5 ile 8 miligram değişen dozajı var. Bu da ortalama günlük 300-400 miligrama geliyor. Eğer siz günlük kafein miktarını, sadece Türk kahvesinde alıyorsanız, 3-4 fincana kadar gayet rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ama diğer filtre kahve, çay gibi içeceklerle tüketiyorsanız, bunun dozajına dikkat etmek gerekir. Fal baktırmak için dozajı aşmamakta fayda var. 2012-2013 yılları arasında 595 miligram bir tüketim mevcutken, 2015-2016 yılları arasında 920'lere kadar uzanmış, şu anda bin 200 miligram olduğu tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.

Diyet yaparken de kullanabilirsiniz

Kahvenin diyet yaparken de kullanılabileceğini ve tok tutma özelliğinin de olduğunu ifade eden Gizem Şimşek Aktaş, “Diyet yaparken yeterli su içiyorsanız tabiî ki tüketebilirsiniz. Fazla kafein aldığınız zaman vücudunuz ödem tutabilir ancak yeterli su içiyorsanız herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Eğer her şey normalse de günlük 3-4 fincana kadar güvenle Türk kahvesi içebilirsiniz” dedi.