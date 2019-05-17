Farklı kültürlerin renkli buluşması

Kampüsteki buluşmada yabancı öğrenciler, kendi ülkelerinin kıyafetlerini giydi, ülkelerine özgü farklı lezzetleri ve kültürlerini tanıttı.

Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler Yaşar Üniversitesinde öğrenim görüyor. Eğitim almak için Türkiye'yi seçen öğrenciler, kısa sürede kentle kaynaşarak adeta bizden biri haline geliyor. Peru'dan Nijerya'ya, Venezuela'dan Güney Kore'ye kadar 58 ülkeden gelen yabancı öğrencilerin katılımıyla Selçuk Yaşar Kampüsünde “Farklı Kültürler Günü” etkinliği düzenlendi. Yabancı öğrencilerin, kendi ülkelerinin kıyafetlerini giydiği, yemeklerini, danslarını ve kültürlerini tanıttığı etkinliğe; akademisyenler ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Türkiye'ye özgü lezzetleri tanıtan bir stant da açılırken Türk öğrenciler hem diğer ülkelerin kültürlerini tanıma fırsatı buldu hem de onlarla birlikte dans edip doyasıya eğlendi.

Kültürel kazanım

Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Müdürü Tuğba Dass, “Her yıl, yabancı öğrenci sayımız artıyor. Hem tam zamanlı olarak hem de Erasmus gibi değişim programları ile dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden gelen 256 öğrenci burada eğitim görüyor. Aldıkları eğitim de çok kültürlü ve dilli olduğu için çeşitlilik gösteren dünyada daha başarılı olabiliyorlar. Öğrendikleri ve benimsedikleri çok kültürlülük sayesinde de birçok avantaja sahip oluyorlar. Bu çok kültürlülük okulumuzdaki diğer öğrencilere de olumlu yansıyor” dedi.

2005 yılında yükseköğretim kurumlarının birbirleriyle işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik öğrenci değişim programı Erasmus'a dahil olan Yaşar Üniversitesinin, bugüne kadar binin üzerinde Erasmus öğrencisine de ev sahipliği yaptığını da hatırlatan Tuğba Dass, “Erasmus programı kapsamında Avrupa'dan 29 ülkedeki 217 üniversite, ISEP programı kapsamında 50 ülkeden 289 üniversite, mutabakat ve değişim program sözleşmeleri kapsamında da 16 ülkeden 36 üniversite ile anlaşmalarımız bulunuyor. Ayrıca, Fransız ECAM Lyon Mühendislik Okulu arasında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde ortak diploma programımız bulunmakta” diye konuştu.