Fast-Food geldi, obezite yaşı 8'e indi

Dr. Tufan Ergenç, yeme içme alışkanlığının değişmesinden ve özellikle fast-foodun artmasından obezite yaşının giderek düştüğünü belirterek, “Çocuklarda obezite görülme sıklığı giderek artıyor. Bu durum çocuklarda erken yaşta karaciğer yağlanması gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir” dedi.

Dr. Tufan Ergenç, son dönemlerde yeme içme alışkanlığının değişmesinden özellikle fast-foodun artmasından dolayı obezitenin çocuk yaşta ortaya çıktığını söyledi. Türkiye Çocukluk Çağı Obezite Araştırması'nın (COSİ) sonuçlarını değerlendiren Op. Dr. Ergenç, Türkiye'de obez çocukların sayısının giderek arttığını vurguladı.

Op. Dr. Ergenç, “Bu araştırmaya göre 8 yaşındaki obez çocuk oranı yüzde 8.3 iken, 2016 verilerinde bu oranın yüzde 10'a kadar arttığını görüyoruz. Bu demek oluyor ki her 10 çocuktan 3'ü obezite ile karşı karşıya” şeklinde konuştu. Op. Dr. Ergenç, araştırma verilerinin Türkiye'de çocukların doğru beslenme alışkanlığına sahip olmadığını da gösterdiğini ifade etti.

“Obezite çocuklarda karaciğer yağlanması oluşturabilir”

Fazla kilolu çocuklarda karaciğer yağlanması gibi ciddi hastalıkların ortaya çıkabileceğini belirten Op. Dr. Ergenç, “Özellikle bel çevresinde başlayan aşırı yağlanmadan ötürü çocuklarda ne yazık ki erken yaşta karaciğer yağlanmasına kadar giden ciddi hastalıklar görülebilir. Ailelerin, fazla kilolu çocuklarının sağlığı için uzman yardımı almaları gerekiyor” dedi.

Op. Dr. Ergenç, obeziteden kurtulmak için yaş farkı gözetmeden doğru beslenme alışkanlıklarının ve yeterli düzeyde egzersizin mutlaka uygulanmasını önerdi. Op. Dr. Ergenç, “Bu verilerin sonuçları bizleri korkutuyor. Acil olarak çocukluk döneminde obezitenin önüne geçilmesi için teşhis ve tedavilerin başlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.