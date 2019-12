Fatih Terim: "Ben dahil hepimiz bu gidi?at?n bedelini ?deyece?iz?

S?per Lig'in 16. haftas?nda G?ztepe'nin Galatasaray'? 2-1 ma?lup etti?i ma??n ard?ndan konu?an Galatasaray Teknik Direkt?r? Fatih Terim, hayal k?r?kl??? ya?ad???n? belirterek, ?Ben dahil hepimiz bu gidi?at?n bedelini ?deyece?iz? dedi.

Ma?? ve gidi?at? de?erlendiren Galatasaray Teknik Direkt?r? Fatih Terim, ?Hayal k?rkl??? ya??yorum, s?nav verdi?imiz kesin. Diyecek tek bir ?ey var o da sab?r. Yapacak ?ok ?ey var, ald???m?z hasar?n herkes kendine d??en pay?n?n bedelini ?deyecek. Mesele bu hasara ra?men aya?a kalkabilmek. Ma?a bakt???m?zda 5. dakikada 2-0 ?ne ge?ebilirdik. Her t?rl? pozisyona girdik. ?ok tuhaf bir istatistik var. Bu kadar pozisyona ra?men kaleyi tutan ?utumuz ?ok az. G?ztepe'yi tebrik ediyorum. Bunun alt?ndan ?ok ?al??arak kalkmaya ?al??aca??z? dedi.

Terim, bir bas?n mensubunun ba?ar?s?zl?kla alakal? sorusuna, ?Benim bug?n nerede kalm??t?k diye att???m tweetimin 2. y?l?. Yani her alt? aya bir kupa d??m??. Ben d?zg?n, do?ru, yap?c? ve hakikaten katk?da bulunan bir ele?tiriye hep kulak verdim. Ne zaman kas?tl? bir ele?tiri g?rsem kimseden ?ekinmeden her t?rl? mevkideki insan i?in gere?ini s?yledim ve s?ylemeye devam edece?im. ?u bir ger?ek ki futbolda d?n yok. B?t?n kupalar? alsan?z da b?y?k tak?mda ?al???yorsan?z ?pardon' demek yok. ?ok ?z?l?yorum tabi ama b?yle bir hakk?m?z yok. Bizim ?lkeye mahsus olarak y?kseldik?e d??man?n?z da o kadar art?yor. ?ekemeyenler, yerinizde g?z? olanlar, biz niye olam?yoruz diyenler, merhaba demedi diye bile bazen kar??n?zdaki sizin i?in kuyu kazan biri olabiliyor. Ele?tirilerin seviyesi do?ru olursa bundan faydalanmaya ?al???r?m. ?Ben de bu kadar kazanm???m' diyecek bir adam de?ilim. Ben dahil hepimiz bu gidi?at?n bedelini ?deyece?iz. Ne yapabilirsek onu yapaca??z. Ekonomimiz el verdi?i s?rece. Umar?m d???ncelerimizi planlar?m?z? uygulayabiliriz? ?eklinde yan?t verdi.

Terim, Emre Mor'un grip oldu?u i?in idmanlara ??kamad???n? ve kadroya almad???n? s?yleyerek, ?Galatasaray eksik olmamal?, bug?n ??kan kadro ?ok eksik bir kadro mu? Ba?ka konular? irdeleyelim. Bug?n ka? dakika oynad?k ya da ka? dakika oynanmad?? Oyun bu kadar durur mu arkada?? Gerekirse 5-1 yenilelim 8-1 yenilelim ama oyun bu kadar durur mu? Oynayana dur demeyin. Bug?n top oyunda ka? dakika kald?? Bir seminerde bir ma??n en az 40-45 dakika oynanmad??? anlatm??t?m. Genel ma?lar i?in s?yl?yorum, sadece bizim ma?lar i?in de?il. Kendini atanlar var, olmayan bir yerini vurulmu? gibi tutanlar var? ifadelerini kulland?.