Sokak çocukları için yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren, birçok önemli projeye imza atan Fatma Müjgan Hürtürk hayatını kaybetti. Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği'nin Kurucu Onursal Başkanı ve Sokak Çocuklarını Koruma Çocuklar Geleceğimizdir Derneği başkanlık görevini yürüten Hürtürk'ün cenazesi, 6 Aralık Perşembe günü Alsancak Hocazade Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından Eski Balçova Mezarlığına defnedilecek.