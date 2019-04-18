Feci kazada ölen amca çocukları son yolculuklarına uğurlandı

İzmir'de kum yüklü kamyonun kahvehaneye girmesi sonucu ölen amca çocukları Haki Küçükdemir ile Hasan Küçükdemir, gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuklarına uğurlandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde freni boşalan kum yüklü hafriyat kamyonunun kontrolden çıkarak kahveye girmesi sonucu hayatlarını kaybeden amca çocukları Haki Küçükdemir (51) ile Hasan Küçükdemir (59), son yolculuklarına uğurlandı. Haki Küçükdemir ve Hasan Küçükdemir için İzmir Alevi Kültür Derneği ve Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. İnşaatta bekçilik yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Haki Küçükdemir ile kömür ocağından emekli olduğu öğrenilen 5 çocuk babası Hasan Küçükdemir'in cenaze törenine katılan akrabaları ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Haki ve Hasan Küçükdemir'in cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yaşanan kazada ölen Hasan Küçükdemir'in babası Veli Küçükdemir'in de 9 yıl önce aynı kahvehaneye giren bir aracın altında kalarak yaşamını yitirdiği, kaza anında kahvehanede olan Hasan Küçükdemir'in ise olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.