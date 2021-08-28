Fenerbahçe, Altay mücadelesi için İzmir'e geldi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Altay maçı için İzmir'e geldi. Sarı-Lacivertli kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 21.45'de lider Altay'a konuk olacak. Sarı-Lacivertliler, bu mücadele için bugün saat 22.00'de İzmir'e geldi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na inen Fenerbahçe'yi çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, Teknik Direktör Vitor Pereira ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak, tezahüratlarla destek oldu.

Fenerbahçe kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Melih Bostan, Enner Valencia, Mbwana Samatta."

Öte yandan, sakatlıkları bulunan Serdar Dursun, Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci, Filip Novak ve lisansı çıkmayan Burak Kapacak maç kadrosunda yer almadı.