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Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesi İzmir'de olay

İzmir’de Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi istenmeyen olaylar meydana geldi.

İzmir'de Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi istenmeyen olaylar meydana geldi. Maç öncesi bir grup Göztepe, Fenerbahçe ve Başakşehir taraftarları arasında kavga çıktı.



Ziraat Türkiye Kupası finalini Michy Batshuayi'nin attığı iki golle kazanan Fenerbahçe, 9 sene sonra kupanın sahibi oldu. Maç öncesi Gürsel Aksel Stadı yakınlarında karşılaşan bir grup Göztepe, Fenerbahçe ve Başakşehir taraftarları arasında kavga çıkarken, kavgaları önlemek isteyen polis ekipleri zor anlar yaşadı.


Kavga görüntüleri vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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