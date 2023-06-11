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Fenerbahçe kupayı 5 yıldızlı formayla aldı

Ziraat Türkiye Kupası’nın İzmir’de oynanan finalinde Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, 9 sezon sonra kupanın sahibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nın İzmir'de oynanan finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, 9 sezon sonra kupanın sahibi oldu.


Bu sezon 61. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan final maçında rakibi Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe oldu. 9 sezon sonra kupaya sahip olan sarı-lacivertliler, tarihindeki 7. Türkiye Kupası'nı da kazanmış oldu.


Sarı-lacivertli futbolcular, törene 5 yıldızlı formaları giyerek katıldı. Düzenlenen törende sarı-lacivertliler kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden aldı.


Maçın oyuncusu ise basın mensuplarının oylarıyla Arda Güler seçildi.

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