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Fenerbahçe'ye İzmir'de çiçekli karşılama

Spor Toto Süper Lig’de yarın Akhisarspor’a konuk olacak Fenerbahçe, İzmir’de çiçeklerle karşılandı.

Spor Toto Süper Lig'de yarın Akhisarspor'a konuk olacak Fenerbahçe, İzmir'de çiçeklerle karşılandı.


Ligde yarın Akhisarspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, İzmir'e geldi. Sarı-lacivertlileri Adnan Menderes Havalimanı'nda az sayıda taraftarı karşılarken, taraftarlar Sportif Direktör Comolli ve oyunculara çiçek verdi. Fenerbahçe kafilesinde Soldado, Jailson, Frey ve Valbuena yer almadı. Kafile havalimanından ayrıldıktan sonra kara yoluyla Manisa'ya geçti.

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