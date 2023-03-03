Ferhat Katipoğlu, Karşıyaka yolunda

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hız kesmeden devam ediyor. Şimdiye kadar Ali Say, Burak Başkaya, Yılmaz Ceylan, Batuhan Akyüz, Soner Birinci ve Nuri Fatih Aydın takviyelerini yapan Kaf-Kaf, sağ bek pozisyonu için de Adanaspor forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Ferhat Katipoğlu ile görüşme gerçekleştirdiği ve prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Transferde herhangi bir aksilik olmaması durumunda transferin önümüzdeki günlerde duyurulacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan genç oyuncu, bu sezon Adanaspor formasıyla tüm kulvarlarda 18 maça çıkarken, gol veya asist üretme başarısı gösteremedi.