Festivaller kenti Selçuk, WAF'a hazır

What A Fest (WAF), 20-24 Temmuz tarihleri arasında Selçuk Pamucak Sahili'nde düzenleniyor. Pamucak'ın mavisi ile müziğin ritmini birleştirecek festivale 40 bin kişinin katılması bekleniyor.

Festivaller kenti Selçuk, yepyeni bir gençlik ve müzik festivali için hazırlıklarını tamamladı. 2019'dan bu yana önemli kamp, festival ve spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan Selçuk Pamucak Sahili, 20-24 Temmuz tarihleri arasında What A Fest için kapılarını açıyor. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in göreve gelmesinden bu yana gerek belediye tarafından kent içinde düzenlenen gerekse Selçuk'un ev sahipliği yaptığı festivallerle yerel ekonomiye ve kent tanıtımına büyük katkı sunuluyor.

2019'da EFEST ile değişen festival anlayışı çerçevesinde kent tarımına değer katmak amacıyla Belevi'de Şen Şeftali Şenliği, Gökçealan'da Şerefine Salkım Hanım Üzüm Şenliği düzenlendi. Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonlarının farklı yaş gruplarındaki organizasyonlarına, Türkiye'nin en önemli müzik festivali ve gençlik kamplarına ev sahipliği yapan Selçuk Pamucak Sahili, 2019 yılında Gezgin Fest ile 40 bine yakın müzikseveri ağırladı. Geçtiğimiz yıl ayrıca Selçuk Pamucak Sahili'nde, Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Yelken Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonu ile Uluslararası 30 Ağustos Zafer Kupası Açık Yelken Yarışları düzenlendi.

Uzun sahil şeridi ile tatilcilerin yanı sıra son dönemde kampçıların da gözde mekânı olan Pamucak Sahili'nde binlerce genç müzik, kamp ve eğlence için bir araya gelecek. 20-24 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek What A Fest boyunca Can Bonomo, Yüz Yüzeyken Konuşuruz, Dolu Kadehi Ters Tut, Hayko Cepkin, Sagopa Kajmer, Duman, Gripin, Evdeki Saat, Madrigal ve Levent Yüksel'in yanı sıra daha pek çok ismin aralarında bulunduğu solist ve gruplar What A Fest boyunca performanslarını sergileyecek. Festivaller kenti Selçuk'ta 26-27-28 Ağustos tarihinde müzik, sinema, tiyatro, sahne performansları, dans, söyleşinin yer aldığı KeçiFest 2022 düzenlenecek.