Fethi Sekin, kahramanlığının ikinci yılında hem kalpte hem dillerde

İzmir'de 5 Ocak 2017 tarihinde adliye binasında meydana gelen hain terör saldırısında trafik polisi Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı. Yaralılar arasında bulunan ve duruşmadan çıktığı sırada Fethi Sekin'e sıkılan kurşunların hedefi olan 44 yaşındaki avukat Bülent Karagöz de vardı. Kendisine isabet eden mermiyle sol bacağından yaralanan ve başına siper ettiği evrak çantasında bulunan 5 santimetre kalınlığındaki hukuk kitabı ve ajandanın sayesinde ölümden dönen avukat Karagöz, hain saldırının her yıldönümü içinin daha çok burkulduğunu belirterek, o anları anlattı.

"Arkamdan ‘dur' diye bir ses duydum”

Uzun bir tedavi sürecinden sonra mesleğine tekrar başlayan avukat Karagöz, "5 Ocak 2017 tarihinde C bloktan çıktım. Kontrol noktasında geçip adliye kafenin önüne geldiğimde arkamdan ‘dur' diye bir ses duydum. Sol tarafımdan arkama dönüp baktığımda, bir aracın hızla gelip kontrol noktasının oraya önündeki bir polis memuruna da çarparak kaldırıma çarptığını gördüm. Arkasından şoför mahallinde oturan teröristin kapıyı açıp hızla çıktığını ve araçtan uzaklaşınca aracın patladığını gördüm” dedi.

Patlama anında sürünerek olay mahallindeki adliye kafenin önüne gittiğini ve patlama şiddetiyle bir an bilincimi kaybettiğini dile getiren Karagöz, olayları gördüğü halde yaşadığı şok ile bir müddet hiçbir şey duymayıp hissedemediğini söyledi.

“Mermi başımı siper ettiğim hukuk kitabıma isabet etti”

Kendime geldikten sonra patlayan aracın parçalarının yanına düştüğünü gören Karagöz, “Hemen ellerimle başımı korumak için kapattım. Daha sonra kafenin orda boş bir masa gördüm ve masanın altına doğru kendimi korumak için atladım, yerde sürünerek masanın altına girdim. Tam patlamanın etkisi geçti derken bu sefer çok yoğun şekilde silah sesleri başladı, bomba gibi patlıyordu adeta. O an yerde kalayım mı kalkıp uzaklaşayım mı diye tereddüte düştüm ancak seslerin çok yoğun olması ve atışların nereden geldiğini göremediğim için kalmaya karar verdim. Yerde yüzüstü yatarken çantam vardı, çantamı başıma siper ettim. Çantamın içinde de bir gün önce aldığım, o gün açacağım davayla ilgili bir hukuk kitabım vardı. Yerdeyken bir mermi çantama isabet etmiş; baro ajandamı, hukuk kitabımı delip yön değiştirerek çantamın yanında çıkmış. Aldığım o küçük tedbirle hayatımı kurtarmış oldum ki kitapta çantada tesadüfen kalmıştı. Daha sonra sol bacağımdan bir mermi yedim, 6-7 şarapnel parçasıyla yaralandım ve çatışma bittikten sonra beni hastaneye kaldırdılar” şeklinde konuştu.

Saldırının FETÖ soruşturmalarını yürüten hakim ve savcıların olduğu binaya yapıldığına dikkat çeken Karagöz, Fethi Sekin'in büyük bir kahramanlık yaptığını belirtti.

"Fethi Sekin olmasaydı, C bloğu toptan çökertecek mühimmatlar vardı”

Saldırıda daha büyük can kaybının hedeflendiğini anlatan Karagöz, "O gün Fethi Sekin'in yaptığı kahramanlık sayesinde İzmir Adliyesine yönelik PKK saldırısı sonuç çok daha büyük can kayıplarının ortaya çıkması engellenmiş oldu. Teröristlerin yanlarında getirdikleri silah ve mühimmatlar açılan dava dosyasında yer alıyor. Gerçekten o RPG-7 roketatarlara monte edilebilen mühimmat ile adliyeye o roketler atılmış olsaydı, C bloğu toptan çökertebilecek derecede büyük patlamalar meydana gelebilirdi. Dolayısıyla PKK'nın Türkiye'de daha önce adliyelere yönelik böyle bir silahı saldırısının olmadığını biliyoruz. İlk defa İzmir'de adliyeyi hedef alan bir saldırı yapıldı. Saldırının hedefinde C Blok vardı. C Blok'ta da kahraman Türk yargısının FETÖ soruşturmalarını yürüten hakim ve savcıları o gün oradaydı. Ve Rahip Brunson'ı tutuklayan Cumhuriyet Savcımız Berkant Karakaya da o gün nöbetçi savcı olarak görevli bulunuyordu. Büyük olasılıkla FETÖ, PKK'yı taşeron olarak kullanarak Türk yargısına gözdağı vermek için İzmir Adliyesini, C Blok'taki soruşturmaları yürüten hakim ve savcılarımızı hedef alarak böyle bir saldırı gerçekleştirdi. Ama Fethi Sekin'in kahramanlığı sayesinde Türkiye, Türk milleti ve Türk yargısı çok büyük zarar görebileceği bir olayı atlattı” diye konuştu.

Türkiye'nin yaptığı operasyonlarla PKK'yı yerle bir ettiğine işaret eden avukat Karagöz, “Fethi Sekin'in yaptığı kahramanlığın bugün boşa gitmediğini, 40 yıldır PKK'ya karşı verdiğimiz mücadelenin artık sonucuna doğru geldiğimizi görüyoruz. Başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, polis teşkilatımız, güvenlik korucuları olmak üzere, Türk milleti bütün gücüyle güvenlik güçlerimizle birleşmiş durumda. İçeride ve dışarıda PKK kazdığı hendek ve tünellere gömülüyor. Önümüzdeki günlerde de Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı gibi Fırat'ın doğusuna ve Münbiç'e yönelik harekat başlayacak. Dolayısıyla PKK terörü artık önümüzdeki günlerde tarihe gömülecek. Fethi Sekin gibi kahramanlarımıza, Mehmetçiklerimize, polislerimize, güvenlik korucularımıza yerinizde rahat uyuyun diyoruz. Türkiye sizin gibi kahramanlar sayesinde kısa sürede bu terör belasından kurtulacak. Kendilerini saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Onun gösterdiği kahramanlık sayesinde hayattayım, can borçluyum”

Fethi Sekin'e bir can borcu olduğunu vurgulayan Karagöz, "Her gün adliyenin önünden Fethi Sekin'in anıtının önünden geçerken, ona minnet duyarak geçiyorum. Çünkü o şehit oldu ben yaşıyorum. Onun gösterdiği kahramanlık sayesinde hayattayım ve Fethi Sekin'e bir can borçluyum. Fethi Sekin gibi nice kahramanlarımız sayesinde Türk milleti ve vatanımız bugün ayakta. Bu duyguyu anlatmak çok zor, onları her zaman saygıyla anıyoruz” dedi.