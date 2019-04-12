FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü yakalandı

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ sözde mahrem sorumluları tarafında oluşturulan fişleme listesinde en üste olan, FETÖ'den ihraç edilen ve firari durumda olan eski emniyet müdürü E.E.'yi yakaladı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince yapılan operasyonda, daha önce emniyet müdürü olarak görev yaparken FETÖ ile irtibatlı olduğu ileri sürülerek meslekten ihraç edilen, firari emniyet müdürü E.E. yakalandı.

Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, E.E.'nin öğrenci olduğu dönemde akademinin sözde imamlığını yapan, mezun olduğunda polis akademisinde öğrencilerden sorumlu olan ve son olarak da İzmir Polis Okulunun mahrem ağabeyliğini yaptığını değerlendirdi.

Sahte kimlik taşıyordu

Yakalandığında görevlilere sahte kimlik ibraz eden E.E., polis ekiplerinin sorgulaması sonucu gerçek kimliğini kabul etmek zorunda kaldı. E.E.'nin ByLock kullanıcısı olduğu, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sözde mahrem sorumlular tarafından oluşturulan fişleme listesinde en üste olduğu bildirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından İzmir Adliyesine sevk edildi.