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FETÖ tarafından hayatı karartılan doktor intihar etti

İZMİR (İHA)-İzmir’de Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan doktor olarak görev yapan Tayfun Özcana, evinde ölü bulundu.

İZMİR (İHA)-İzmir'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor olarak görev yapan Tayfun Özcana, evinde ölü bulundu. Dr. Özcana'nın FETÖ mağduru olduğu ve terör örgütü tarafından psikolojisinin bozulmasından dolayı canına kıydığı iddia edildi.


Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ortopedi asistanı olarak görev yapan Asistan Dr. Tayfun Özcana'nın işe gelmemesi, arkadaşlarını şüphelendirdi ve durum polis ekiplerine ihbar edildi. Şüphe üzerine Dr. Özcana'nın evine giden polisler çilingir yardımıyla evin kapısını açtı. Ekipler genç doktorun ipte asılı cansız bedenini gördü. Özcana'nın cansız bedeni savcının da incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



FETÖ psikolojisini bozmuş


Öte yandan Asistan Dr. Tayfun Özcana'nın Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) mensup subay ve astsubayların, askeri okullarda kendilerinden olmayan askeri okul öğrencilerine şok mangalarında işkence uygulayıp okullardan ayrılmaları için baskı yaptığı mağdurlardan biri olduğu ortaya çıktı. Özcana'nın FETÖ baskısı nedeniyle okuldan ayrılıp Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördüğü ve bu süreç içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılan ve Atılan Askeri Öğrenciler Platformu Koordinatörlüğü yaptığı öğrenildi.

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