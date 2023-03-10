FETÖ yalanıyla vatandaşı tuzağa düşüren dolandırıcılara nefes kesen operasyon

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kendisini emniyet müdürü olarak tanıtarak, adının FETÖ'ye karıştığı yalanıyla bir vatandaşı tuzağa düşüren dolandırıcılar, tam 600 bin liralık para ve ziynet eşyası çaldı. Kardeşinin durumu ihbar etmesiyle hemen harekete geçen jandarma, iki dolandırıcıyı çaldıkları 600 bin liralık para ve ziynet eşyalarla yakaladı, parayı da sahibine teslim etti.

Aliağa'nın Şehit Kemal Mahallesi'nde yaşayan M.K. isimli vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, abisi H.K.'nin kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan bir kişi tarafından arandığını, adının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karıştığını söylediğini, bankada bulunan parasının boşaltılacağını ifade ederek, para ve ziynet eşyalarının acilen getirilmesi gerektiği yönünde söylemlerde bulunduğunu aktardı ve kardeşinin kaçırıldığı ihbarında bulundu.

Dolandırılan vatandaş otoyolda bulundu: "Paraları maskeli bir kişiye teslim ettim"

İhbarı alan Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hemen bölgeye intikal etti. Çanakkale otobanı alt geçidinde H.K.'yi bulan ekipler, H.K.'nin para ve ziynet eşyalarını maskeli bir şahsa teslim ettiğini söylemesi üzerine titiz bir çalışma yürüttü.

Dolandırıcılar siyah araçla İzmir'den çıkamadan yakalandı

Çantayı alan şahsın Çanakkale istikametine doğru yaya olarak gittiği belirlenirken, söz konusu şüphelinin daha sonra da otoyolda bekleyen siyah araca bindiği tespit edildi. Çanakkale istikametine doğru seyir halinde olan araç için çalışma başlatan jandarma dedektifleri (JASAT), dolandırıcıları yakın takibe aldı. Araç daha sonra Çandarlı gişelerinde durduruldu. Durdurulan araç içerisindeki M.K. ve A.D. isimli şüpheliler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Dolandırılan H.K.'nin 600 bin liralık para ve ziynet eşyaları da kendisine teslim edildi. H.K., jandarma ekiplerine teşekkür etti.