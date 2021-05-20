FETÖ'nün gaybubet evlerinde yakalanan 35 zanlı yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyormuş

İzmir'de FETÖ şüphelilerinin kaldıkları "gaybubet evlerine" düzenlenen operasyonda, aralarında TSK yapılanmasında mahrem imam, ihraç subaylar, büyük bölge imamı, eyalet imamının da olduğu 35 zanlı yakalandı. Yakalanan şüphelilerin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları ortaya çıktı.

İzmir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde görev yapan örgüt mensuplarının yakalanmamak adına tedbir uyguladıkları, örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam ettikleri tespit edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında mahrem imam, ihraç subaylar, müzahir kurum çalışanları, büyük bölge imamı, ilçe imamı, doktor, eyalet imamı, eğitim danışmanı ve esnaf yapılandırma sorumluları, mütevelli, serrehbet, sohbet imamının da bulunduğu 39 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 35 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet sahte kimlik, 100 bin TL, 7 bin dolar ve 4 bin euro ele geçirildi.

Yurt dışına kaçış hazırlığındalarmış

Öte yandan yakalanan şüphelilerin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığında oldukları, adreslerde ele geçirilen dolar ve euro birimindeki paraların da Yunanistan'a geçmek için kullanılacağı tespit edildi. Şüphelilerin gaybubet evlerine toplanarak para ve organizatör vasıtasıyla deniz yoluyla Yunanistan'a kaçacakları belirlendi.

Gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.