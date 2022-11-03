FETÖ'nün Karşıyaka imamı kıskıvrak yakalandı

FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasında İzmir'de sözde Karşıyaka imamı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen kişi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde örgüte büyük maddi yardımlar topladığını söylediği öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) İzmir Büyükşehir güncel yapılanmasında, Karşıyaka İl İmamı olarak faaliyet yürüten 'Muaz' kod adlı M.A.'yı takibe aldı. M.A., uzun takip sonrası ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. M.A.'nın geçmiş yıllarda Kahramanmaraş ilinde sözde 'Bölge Talebe Mesullüğü' ve Bitlis ilinde sözde 'Esnaf Mesullüğü' yaptığı tespit edildi.

Örgüte büyük maddi yardım toplamış

Öte yandan M.A.'nın emniyetteki ifadesinde, Karşıyaka'daki bazı esnaflardan örgüte maddi yardım adı altında büyük paraların toplandığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.