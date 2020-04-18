FGL ateş ölçer ticaretine başladı

Firma, kamu ve özel sektör için Çin'de ürettirdiği dijital ateş ölçerleri, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da satışa sundu.

FGL Yönetim Kurulu Başkanı Arda Fırat, tüm dünyada ölümcül sonuçlara yol açan yeni tip korona virüsün (Covid-19), küresel ekonomi de atlatılması güç zararlara neden olduğunu belirterek, salgının Türkiye'de de çok sayıda sektöre darbe vurduğunu söyledi. Devletin desteğine rağmen sıkıntıya giren firmaların ayakta kalmaya çalıştığını kaydeden Arda Fırat, firmaların yeni çözüm arayışlarının da bunun bir parçası olduğunu vurguladı.

FGL olarak, ana faaliyet alanları olan lojistik sektöründe, inşaattan elektriğe, makineden tekstile kadar birçok sektöre taşıma, depolama ve gümrükleme hizmetleri sunduklarını hatırlatan Arda Fırat, kısmi de olsa yaşanan talep daralmasına karşı, konjonktüre uygun alanda dış ticarete başlama kararı aldıklarını bildirdi.

Hızlı tanı çok önemli

Covid-19'un en önemli belirtilerinden birinin yüksek ateş olduğunu ifade eden FGL Yönetim Kurulu Başkanı Arda Fırat, bu nedenle ateş ölçümünün çok önemli hale geldiğini söyledi.

Dijital ateş ölçüm cihazlarının hızlı sonuç verdiği için çok tercih edildiğine vurgu yapan Arda Fırat, “Dünyadaki ülkeler bir yandan hasta insanları iyileştirmeye çalışırken, bir yandan da hızlı tanı için teknolojik cihazlar geliştiriyor. Bunlardan biri de dijital ateş ölçer cihazı. Dijital ateş ölçer cihazı sadece hastane ve sağlık ocaklarında değil, artık sosyal hayatın her alanında kullanılan bir cihaz oldu. Bizde dış ticarete adım atarken, ülkemizin de ihtiyaç duyduğu bir sağlık ekipmanını tercih ettik” dedi.

Arda Fırat Çin'de lojistiğini yaptıkları bir firma ile anlaştıklarını firmanın ürettiği günlük 200 bin cihazın Türkiye'de ve Avrupa satışa sunduklarını söyledi. Fırat cihazların 150 bin adedini kamu kurumlarına 50 bin adedini de talep eden ecza depolarına verdiklerini belirterek, “Ürünü toptan satın almak isteyenler www.fgl.com.tr adresimizden başvuru yapabilirler” şeklinde konuştu.