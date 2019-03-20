İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FIBA Avrupa Kupası: Pınar Karşıyaka: 68 - Dinamo Sassari: 87

Erkekler FIBA Avrupa Kupası Çeyrek Final ilk maçında İtalyan Dinamo Sassari’yi konuk eden Pınar Karşıyaka, rakibine 68-87 mağlup olarak rövanş öncesinde avantaj kaybetti.

Erkekler FIBA Avrupa Kupası Çeyrek Final ilk maçında İtalyan Dinamo Sassari'yi konuk eden Pınar Karşıyaka, rakibine 68-87 mağlup olarak rövanş öncesinde avantaj kaybetti.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka


Hakemler: Panagiotis Anastopoulos (Yunanistan), Zdravko Rutesic (Karadağ), Martin Horozov (Bulgaristan)


Pınar Karşıyaka: Henry 19, İlkan 5, Walker 8, Birkan, Marei 18, Egemen 11, Tayfun, Evans 2, Berk 5


Başantrenör: Dirk Bauermann


Dinamo Sassari: Cooley 26, McGee 12, Pierre 3, Polonara 15, Smith 7, Carter 1, Gentile 3, Spissu 11, Thomas 9, Margo


Başantrenör: Gianmarco Pozzecco


1. periyot: 14-16 (Dinamo Sassari lehine)


Devre: 29-36 (Dinamo Sassari lehine)


3. periyot: 52-66 (Dinamo Sassari lehine)


5 faul: Marei (35.01) (Pınar Karşıyaka

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.