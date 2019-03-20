FIBA Avrupa Kupası: Pınar Karşıyaka: 68 - Dinamo Sassari: 87

Erkekler FIBA Avrupa Kupası Çeyrek Final ilk maçında İtalyan Dinamo Sassari’yi konuk eden Pınar Karşıyaka, rakibine 68-87 mağlup olarak rövanş öncesinde avantaj kaybetti.
Erkekler FIBA Avrupa Kupası Çeyrek Final ilk maçında İtalyan Dinamo Sassari'yi konuk eden Pınar Karşıyaka, rakibine 68-87 mağlup olarak rövanş öncesinde avantaj kaybetti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Panagiotis Anastopoulos (Yunanistan), Zdravko Rutesic (Karadağ), Martin Horozov (Bulgaristan)
Pınar Karşıyaka: Henry 19, İlkan 5, Walker 8, Birkan, Marei 18, Egemen 11, Tayfun, Evans 2, Berk 5
Başantrenör: Dirk Bauermann
Dinamo Sassari: Cooley 26, McGee 12, Pierre 3, Polonara 15, Smith 7, Carter 1, Gentile 3, Spissu 11, Thomas 9, Margo
Başantrenör: Gianmarco Pozzecco
1. periyot: 14-16 (Dinamo Sassari lehine)
Devre: 29-36 (Dinamo Sassari lehine)
3. periyot: 52-66 (Dinamo Sassari lehine)
5 faul: Marei (35.01) (Pınar Karşıyaka