FIBA Eurocup: Pınar Karşıyaka: 86 - İstanbul BBSK: 75

maçında Pınar Karşıyaka sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 86-75 mağlup etti. Bu sonuçla İzmir temsilcisi grubu 2. sırada bitirerek adını 2. tura yazdırırken, İstanbul BBSK ise organizasyona veda etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Haris Bijedic, Ciprian Stoica, Alfred Jovovic

Pınar Karşıyaka: Chatman 11, Henry 22, Marei 7, Walker 10, Berke 9, Tayfun 9, İnanç 2, İlkan 8, Berk 8, Arça

Başantrenör: Özhan Çıvgın

İstanbul BBSK: Babic 17, Semih 20, Holloway 9, Kulig 9, Mehmet 10, Mert Gizir 1, Berent 3, Minchev 4, Ramazan 2

Başantrenör: Hakan Yavuz

1. Periyot: 18-18

Devre: 31-35 (İstanbul BBSK lehine)

3. Periyot: 59-59